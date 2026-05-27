Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Electric Vehicle Maintenance : इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर झपाट्याने वाढत असला तरी त्यासोबत देखभाल खर्चाबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येत आहेत. विशेषतः इलेक्ट्रिक कारच्या टायरांचे आयुष्य पारंपरिक पेट्रोल किंवा डिझेल कारच्या तुलनेत कमी असल्याचे अनेक अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे EV खरेदी करताना ग्राहकांनी केवळ इंधन बचतीकडे न पाहता देखभाल खर्चाचाही विचार करणे गरजेचे ठरत आहे.
भारतातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, पारंपरिक गाड्यांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या टायरचे आयुष्य कमी असते? हे खरंच आहे का? जर असे असेल, तर टायरचे आयुष्य कमी असण्याची कारणे काय आहेत? जाणून घ्या सविस्तर बातमी…
भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, अनेक उत्पादक विविध विभागांमध्ये ईव्ही गाड्या सादर करत आहेत आणि बाजारात आणत आहेत.
तज्ञांच्या मते, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या टायरचे आयुष्य पारंपरिक गाड्यांच्या तुलनेत कमी असते. ते ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी असू शकते. याची अनेक कारणे आहेत.
पारंपरिक गाड्यांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये जास्त टॉर्क असतो. यामुळे गाडी चालवताना जास्त शक्ती मिळते आणि गाडीची चाके पारंपरिक गाड्यांपेक्षा जास्त वेगाने फिरतात.
सर्वसाधारण गाडीला इंजिन असते, तर ईव्हीमधील बॅटरी आणि मोटरचे वजन लक्षणीयरीत्या जास्त असते. सर्वसाधारण गाडीच्या तुलनेत हे वजन कधीकधी ४०० ते ५०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असू शकते. याचा टायरवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यांचे आयुष्यमान कमी होते.
इलेक्ट्रिक कारची रेंज वाढवण्यासाठी, उत्पादक रिजनरेशन फीचर देतात. हे सक्रिय केल्यावर, कार आपोआप ब्रेक लावते. यामुळे टायरचे आयुष्यमान देखील कमी होते.
तज्ज्ञांच्या मते, इलेक्ट्रिक कारचे वजन सामान्य कारपेक्षा जास्त असते. यामागे मोठ्या क्षमतेची बॅटरी हे प्रमुख कारण आहे. अधिक वजनामुळे टायरांवर अतिरिक्त दाब पडतो आणि त्यामुळे ते तुलनेने लवकर झिजू शकतात. याशिवाय इलेक्ट्रिक मोटरमुळे त्वरित टॉर्क (Instant Torque) मिळत असल्याने अचानक वेग वाढवताना टायरांवर अधिक ताण येतो. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या EV साठी विशेष टायर वापरण्याचा सल्ला देतात. हे टायर अधिक मजबूत आणि ऊर्जा कार्यक्षम असले तरी त्यांची किंमत सामान्य टायरांपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळे काही वेळा टायर बदलण्याचा खर्चही ग्राहकांच्या खिशावर ताण आणणारा ठरू शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इलेक्ट्रिक कारमध्ये इंधन खर्च कमी आणि इंजिन मेंटेनन्स कमी असला तरी टायर आणि बॅटरीसारख्या बाबींवर अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो. त्यामुळे EV खरेदीपूर्वी एकूण मालकी खर्च (Total Cost of Ownership) समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
