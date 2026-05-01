Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Atf Price Unchanged After Airlines Urgue With Government Amid Iran War Crisis See Details

ATF Price : विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! तूर्तास तिकीट दर वाढ नाही? सरकारने कोणत्या मागण्या केल्या मान्य?

१ मे रोजी, सरकारने 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या दरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. यापूर्वी, विमान कंपन्यांनी सरकारकडे अशी विनंती केली होती की, जर ATF चे दर वाढले, तर त्यांच्यासाठी विमानांचे उड्डाण करणे अशक्य होईल.

Updated On: May 01, 2026 | 01:32 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतालादेखील महागाईचा फटका
  • महिन्याच्या मध्यावरही किमतीत वाढ
  • एप्रिलमध्ये किमतींमध्ये ८.५ टक्क्यांची वाढ
ATF Price : जागतिक परिस्थिती बिकट असताना आता भारतालादेखील महागाईचा फटका बसताना दिसत आहे. एलपीजीच्या दरांमध्ये नुकतीच वाढ होत असताना मात्र हवाई प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. १ मे रोजी, सरकारने ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’च्या दरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. यापूर्वी, विमान कंपन्यांनी सरकारकडे अशी विनंती केली होती की, जर ATF चे दर वाढले, तर त्यांच्यासाठी विमानांचे उड्डाण करणे अशक्य होईल. ‘एअर इंडिया’ आणि ‘इंडिगो’ या कंपन्यांनी तर काही विशिष्ट मार्गांवरील आपली सेवा स्थगित करावी लागेल, असे सुचवण्यापर्यंत मजल मारली होती. मात्र विमान कंपन्यांच्या या विनंतीला प्रतिसाद देत, सरकारने ATF च्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करणे टाळले आहे.

LPG 5kg Price: गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचं मोडलं कंबरडं! 5 किलोच्या Cylinder च्या किमतीत मोठी वाढ…

आवश्यकता भासल्यास महिन्याच्या मध्यावरही किमतीत वाढ

साधारणपणे, विमान इंधनाच्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सुधारित केल्या जातात; आणि काही वेळा, आवश्यकता भासल्यास महिन्याच्या मध्यावरही त्या वाढवल्या जाऊ शकतात. अलीकडेच, ‘एटीएफ’च्या (ATF) किमतींमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे विमान कंपन्यांनी सरकारकडे दिलासा मिळवण्यासाठी विनंती केली होती. काही विमान कंपन्यांनी तर असा इशाराही दिला होता की, जर विमान संचालनाचा खर्च कमी केला गेला नाही, तर त्यांना विविध मार्गांवरील विमानसेवा स्थगित करण्यास भाग पडावे लागेल. पण सरकारी मालकीच्या ‘इंडियन ऑइल’ या तेल कंपनीने आता अशी घोषणा केली आहे की, पेट्रोल, डिझेल किंवा विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही उत्पादने देशाच्या ९० टक्के लोकसंख्येच्या वापराच्या गरजा पूर्ण करतात. शिवाय, घरगुती एलपीजी (LPG) आणि रॉकेलच्या किमतींमध्येही कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.

एप्रिलमध्ये किमतींमध्ये ८.५ टक्क्यांची वाढ

सरकारी तेल कंपन्यांनी एप्रिलमध्ये ‘एटीएफ’च्या किमतींमध्ये ८.५ टक्क्यांची वाढ केली. कंपन्यांनी स्पष्ट केले की, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठीच त्यांना विमान इंधनाच्या किमतीत ही वाढ करणे भाग पडले, असे त्यांनी सांगितले. पण यानंतर कंपन्यांनी किमतींमध्ये आणखी वाढ न करण्याबाबत आवाहन केले होते आणि या विनंतीचा, तूर्तास तरी, स्वीकार करण्यात आला आहे.

ATF च्या किमती किती वाढल्या आहेत?

१ मे २०२६ रोजी, दिल्लीमध्ये ATF च्या किमती वाढून ₹१०४,९२७ प्रति किलोलिटरवर पोहोचल्या. एक किलोलिटर म्हणजे १,००० लिटर होय. याचा अर्थ असा की, ATF चा दर साधारणपणे ₹१०५ प्रति लिटर इतका आहे. देशभरातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही ATF च्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कोलकातामध्ये सध्या ATF ₹१०९,४५० प्रति किलोलिटर दराने उपलब्ध आहे, तर मुंबईमध्ये सर्वात कमी दर ₹९८,२४७ प्रति किलोलिटर इतका नोंदवला गेला आहे. चेन्नईमध्येही, ATF चा सध्याचा दर ₹१०९,८७३ प्रति किलोलिटर इतका आहे.

विमान भाड्यांवरील परिणाम

ATF च्या किमतींमध्ये वाढ न करण्याच्या निर्णयामुळे विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विमान कंपन्यांसाठी, विमानांचे उड्डाण पार पाडताना येणाऱ्या एकूण operational costs सुमारे ६० टक्के वाटा हा ATF चा असतो. नेमक्या याच कारणामुळे, जेव्हा जेव्हा ATF चे दर वाढतात, तेव्हा विमान कंपन्यांना तिकिटांचे दर वाढवणे भाग पडते. आता मे महिन्यासाठी ATF च्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने, विमान कंपन्याही कदाचित विमान भाड्यांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Web Title: Latest atf price unchanged after airlines urgue with government amid iran war crisis see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 01:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM