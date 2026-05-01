ATF Price : विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! तूर्तास तिकीट दर वाढ नाही? सरकारने कोणत्या मागण्या केल्या मान्य?

साधारणपणे, विमान इंधनाच्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सुधारित केल्या जातात; आणि काही वेळा, आवश्यकता भासल्यास महिन्याच्या मध्यावरही त्या वाढवल्या जाऊ शकतात. अलीकडेच, ‘एटीएफ’च्या (ATF) किमतींमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे विमान कंपन्यांनी सरकारकडे दिलासा मिळवण्यासाठी विनंती केली होती. काही विमान कंपन्यांनी तर असा इशाराही दिला होता की, जर विमान संचालनाचा खर्च कमी केला गेला नाही, तर त्यांना विविध मार्गांवरील विमानसेवा स्थगित करण्यास भाग पडावे लागेल. पण सरकारी मालकीच्या ‘इंडियन ऑइल’ या तेल कंपनीने आता अशी घोषणा केली आहे की, पेट्रोल, डिझेल किंवा विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही उत्पादने देशाच्या ९० टक्के लोकसंख्येच्या वापराच्या गरजा पूर्ण करतात. शिवाय, घरगुती एलपीजी (LPG) आणि रॉकेलच्या किमतींमध्येही कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
सरकारी तेल कंपन्यांनी एप्रिलमध्ये ‘एटीएफ’च्या किमतींमध्ये ८.५ टक्क्यांची वाढ केली. कंपन्यांनी स्पष्ट केले की, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठीच त्यांना विमान इंधनाच्या किमतीत ही वाढ करणे भाग पडले, असे त्यांनी सांगितले. पण यानंतर कंपन्यांनी किमतींमध्ये आणखी वाढ न करण्याबाबत आवाहन केले होते आणि या विनंतीचा, तूर्तास तरी, स्वीकार करण्यात आला आहे.
१ मे २०२६ रोजी, दिल्लीमध्ये ATF च्या किमती वाढून ₹१०४,९२७ प्रति किलोलिटरवर पोहोचल्या. एक किलोलिटर म्हणजे १,००० लिटर होय. याचा अर्थ असा की, ATF चा दर साधारणपणे ₹१०५ प्रति लिटर इतका आहे. देशभरातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही ATF च्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कोलकातामध्ये सध्या ATF ₹१०९,४५० प्रति किलोलिटर दराने उपलब्ध आहे, तर मुंबईमध्ये सर्वात कमी दर ₹९८,२४७ प्रति किलोलिटर इतका नोंदवला गेला आहे. चेन्नईमध्येही, ATF चा सध्याचा दर ₹१०९,८७३ प्रति किलोलिटर इतका आहे.
ATF च्या किमतींमध्ये वाढ न करण्याच्या निर्णयामुळे विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विमान कंपन्यांसाठी, विमानांचे उड्डाण पार पाडताना येणाऱ्या एकूण operational costs सुमारे ६० टक्के वाटा हा ATF चा असतो. नेमक्या याच कारणामुळे, जेव्हा जेव्हा ATF चे दर वाढतात, तेव्हा विमान कंपन्यांना तिकिटांचे दर वाढवणे भाग पडते. आता मे महिन्यासाठी ATF च्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने, विमान कंपन्याही कदाचित विमान भाड्यांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
