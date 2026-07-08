बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Hyderabad Crime Husbands Disappearance Staged Body Transported From Hyderabad To Maharashtra And Buriedchilling Plot Finally Exposed

Hyderabad Crime: पती बेपत्ता असल्याचा बनाव, हैदराबादहून मृतदेह महाराष्ट्रात आणून पुरला; थरारक कट अखेर उघड

Updated On: Jul 08, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

हैदराबादमध्ये पती बेपत्ता असल्याची तक्रार करणारी पत्नीच त्याच्या खुनाची सूत्रधार निघाली. प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह महाराष्ट्राच्या सीमेवर पुरल्याचे तपासात उघड झाले. कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी पत्नीला अटक केली असून प्रियकराचा शोध सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पत्नीने पती बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली, मात्र तपासात तीच खुनाची आरोपी असल्याचे उघड झाले.
  • प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या करून मृतदेह महाराष्ट्राच्या सीमेवर पुरल्याचा आरोप.
  • तांत्रिक पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी पत्नीला अटक केली; प्रियकर फरार आहे.
हैदराबाद: हैदराबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने तिचा पती बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली आणि पोलिसांनी शोध सुरु केला. तेव्हा थरारक कट उघडकीस आला. महिलेने प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या केली आणि पुरावे मिटण्यासाठी तिने मृतदेह महाराष्ट्राच्या सीमेवर आणून पुरल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

हैदराबादच्या हफीजपेट येथील आंबेडकर कॉलनीतील निवासी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून बेपत्ता होता. त्याची पत्नी सत्यवतीने मियापूर पोलीस ठाण्यात पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. सुरुवातीला पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्ती म्हणून तपास सुरू केला. मात्र तपासादरम्यान पत्नीच्या जबाबात विसंगती आढळून आल्याने पोलिसांना संशय आला. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. या तांत्रिक पुराव्यांतून पत्नीने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या केल्याचे उघड झाले.

West Bengal Crime: १२ वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर हत्या; गुन्ह्याची जागा दाखवताना असं काही घडलं की… थेट एन्काउंटर

महाराष्ट्रात पुरले मृतदेह

हत्या केल्यांनतर दोघांनी मिळून मृतदेह हैदराबादहून महाराष्ट्राच्या सीमेवरील निर्जन भागात आणून पुरले. त्यानंतर मियापूर पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलिसांशी संपर्क साधत संयुक्त कारवाई केली. संशयित ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर मृतदेह सापडला. प्राथमिक तपासात तो बेपत्ता व्यक्तीचाच मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले असून पुढील ओळख आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

आरोपी पत्नी अटकेत

या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नी सत्यवतीला अटक केली असून तिच्या प्रियकराचा शोध सुरू आहे. या कटात आणखी कोणी सहभागी होते का, हत्या करण्यामागील नेमके कारण काय होते आणि संपूर्ण कट कसा रचण्यात आला, याचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

Satara Crime: साताऱ्यात एकाच कुटुंबातील चौघांचा विजेचा धक्का लागून अंत, एकमेकांना वाचवण्याच्या नादात सगळेच चिकटले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणाचा उलगडा कशामुळे झाला?

    Ans: कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजमुळे.

  • Que: मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: महाराष्ट्राच्या सीमेवरील निर्जन ठिकाणी.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली आहे?

    Ans: मृत व्यक्तीच्या पत्नीला.

Web Title: Hyderabad crime husbands disappearance staged body transported from hyderabad to maharashtra and buriedchilling plot finally exposed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal Crime: १२ वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर हत्या; गुन्ह्याची जागा दाखवताना असं काही घडलं की… थेट एन्काउंटर
1

West Bengal Crime: १२ वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर हत्या; गुन्ह्याची जागा दाखवताना असं काही घडलं की… थेट एन्काउंटर

Satara Crime: साताऱ्यात एकाच कुटुंबातील चौघांचा विजेचा धक्का लागून अंत, एकमेकांना वाचवण्याच्या नादात सगळेच चिकटले
2

Satara Crime: साताऱ्यात एकाच कुटुंबातील चौघांचा विजेचा धक्का लागून अंत, एकमेकांना वाचवण्याच्या नादात सगळेच चिकटले

Solapur News: वडिलांनी कार घेऊन देण्यास नकार दिला… काही मिनिटांत 20 वर्षीय मुलाने घेतला धक्कादायक निर्णय
3

Solapur News: वडिलांनी कार घेऊन देण्यास नकार दिला… काही मिनिटांत 20 वर्षीय मुलाने घेतला धक्कादायक निर्णय

Jalgaon Accident: हृदयद्रावक घटना! खदानीत सेल्फी काढताना पाय घसरला; मदतीला गेलेले दोघेही बुडाले
4

Jalgaon Accident: हृदयद्रावक घटना! खदानीत सेल्फी काढताना पाय घसरला; मदतीला गेलेले दोघेही बुडाले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hyderabad Crime: पती बेपत्ता असल्याचा बनाव, हैदराबादहून मृतदेह महाराष्ट्रात आणून पुरला; थरारक कट अखेर उघड

Hyderabad Crime: पती बेपत्ता असल्याचा बनाव, हैदराबादहून मृतदेह महाराष्ट्रात आणून पुरला; थरारक कट अखेर उघड

Jul 08, 2026 | 01:01 PM
New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका

New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका

Jul 08, 2026 | 12:56 PM
INDIA आघाडीला मोठा धक्का? ‘हा’ पक्ष NDA मध्ये जाणार; खासदारांचे मोठे विधान

INDIA आघाडीला मोठा धक्का? ‘हा’ पक्ष NDA मध्ये जाणार; खासदारांचे मोठे विधान

Jul 08, 2026 | 12:55 PM
Saint Tukaram Maharaj Palkhi: संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा गौरवशाली इतिहास, वारकरी परंपरा आणि भक्तीचा महासागर

Saint Tukaram Maharaj Palkhi: संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा गौरवशाली इतिहास, वारकरी परंपरा आणि भक्तीचा महासागर

Jul 08, 2026 | 12:50 PM
Ram mandir Donation Scam: क्लीनचीट नंतर चंपत राय यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Ram mandir Donation Scam: क्लीनचीट नंतर चंपत राय यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Jul 08, 2026 | 12:45 PM
NEET UG Exam Big Update: नीट परीक्षेत केंद्र सरकारचा मोठा बदल! पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकारचा नवा मेगा प्लॅन वाचा एका क्लिकवर..

NEET UG Exam Big Update: नीट परीक्षेत केंद्र सरकारचा मोठा बदल! पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकारचा नवा मेगा प्लॅन वाचा एका क्लिकवर..

Jul 08, 2026 | 12:44 PM
श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसर पहिल्याच पावसात जलमय; भीमाशंकरकडे जाणारी वाहतूक बंद

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसर पहिल्याच पावसात जलमय; भीमाशंकरकडे जाणारी वाहतूक बंद

Jul 08, 2026 | 12:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा