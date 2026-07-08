Hyderabad Crime: पती बेपत्ता असल्याचा बनाव, हैदराबादहून मृतदेह महाराष्ट्रात आणून पुरला; थरारक कट अखेर उघड

काय नेमकं प्रकरण?
हैदराबादच्या हफीजपेट येथील आंबेडकर कॉलनीतील निवासी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून बेपत्ता होता. त्याची पत्नी सत्यवतीने मियापूर पोलीस ठाण्यात पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. सुरुवातीला पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्ती म्हणून तपास सुरू केला. मात्र तपासादरम्यान पत्नीच्या जबाबात विसंगती आढळून आल्याने पोलिसांना संशय आला. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. या तांत्रिक पुराव्यांतून पत्नीने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या केल्याचे उघड झाले.
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महाराष्ट्रात पुरले मृतदेह
हत्या केल्यांनतर दोघांनी मिळून मृतदेह हैदराबादहून महाराष्ट्राच्या सीमेवरील निर्जन भागात आणून पुरले. त्यानंतर मियापूर पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलिसांशी संपर्क साधत संयुक्त कारवाई केली. संशयित ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर मृतदेह सापडला. प्राथमिक तपासात तो बेपत्ता व्यक्तीचाच मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले असून पुढील ओळख आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
आरोपी पत्नी अटकेत
या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नी सत्यवतीला अटक केली असून तिच्या प्रियकराचा शोध सुरू आहे. या कटात आणखी कोणी सहभागी होते का, हत्या करण्यामागील नेमके कारण काय होते आणि संपूर्ण कट कसा रचण्यात आला, याचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
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Ans: कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजमुळे.
Ans: महाराष्ट्राच्या सीमेवरील निर्जन ठिकाणी.
Ans: मृत व्यक्तीच्या पत्नीला.