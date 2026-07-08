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New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका

Updated On: Jul 08, 2026 | 12:57 PM IST
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सारांश

New Marathi Serial: 'फॉरेनची पाटलीण' फेम गिरीश परदेशी तब्बल १८ वर्षांनंतर मालिकाविश्वात परतणार आहेत. झी मराठीच्या 'इच्छाधारी नागीन' मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मराठी मनोरंजन विश्वात गेल्या काही महिन्यांत अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत. ‘सुना येती घरा’, ‘आमच्या लाडक्या नाईकबाई’, ‘विसरू नको तू मला’, ‘कृष्णाईच्या लेकी’, ‘बाई तुझा आशीर्वाद’ यांसारख्या मालिकांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आपल्या आवडत्या कलाकारांना नव्या भूमिकांमध्ये पाहण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक असतात.

मराठी मनोरंजन क्षेत्रात अनेक कलाकारांनी आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, काही कलाकार काळाच्या ओघात अभिनय क्षेत्रापासून दूर गेले. अशाच लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक म्हणजे गिरीश परदेशी.

‘फॉरेनची पाटलीण’ या गाजलेल्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारा गिरीश परदेशी आता तब्बल १८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मालिकाविश्वात पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

 

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गिरीश परदेशी झी मराठीवरील आगामी ‘इच्छाधारी नागीन’ या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या कमबॅकच्या बातमीने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, अनेक वर्षांनंतर त्यांना छोट्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच मालिकेचे एक पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला आले होते. पोस्टरमध्ये गौरी शेळगांवकर इच्छाधारी नागिणीच्या भूमिकेत दिसणार असल्याचे पाहायला मिळाले. या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकेत गिरीश परदेशी दिसणार आहेत. असा खुलासा स्वत: याचा खुलासा केला होता.

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काही दिवसांपूर्वी इच्छाधारी नागीन या मालिकेचा मुहूर्त पार पडला. याचा फोटो गिरीश परदेशी याने शेअर केला आहे. या पोस्टमधील पाटीवर 11 जून 2026 ला मुहूर्त पार पडल्याचे दिसत आहे. तसेच, दिग्दर्शक आणि निर्मात्याचे नावदेखील लिहिले आहे. हा फोटो पोस्ट करत अभिनेत्याने लिहिले, ” ‘या सुखांनो या’ व ‘वहिनीसाहेब’नंतर १८ वर्षांनी परत एकदा झी मराठीवर येतोय. लोभ असावा. बाकी डिटेल्स लवकरच कळवतो”, असे लिहीत गिरीश परदेशीने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या.

गिरीश परदेशीने आपल्या अभिनय प्रवासात विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. आता नव्या मालिकेत ते कोणती भूमिका साकारणार आणि त्यांच्या एन्ट्रीमुळे कथानकात कोणते नवे वळण येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: New marathi serial foreignchi patlin fame girish paradeshi to make a comeback in television after 18 years

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Published On: Jul 08, 2026 | 12:56 PM

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