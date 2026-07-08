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Ram mandir Donation Scam: क्लीनचीट नंतर चंपत राय यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Updated On: Jul 08, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

Ram mandir Donation Scam: राम मंदिर ट्रस्टच्या वतीनेही चंपत राय यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने त्यांना प्राथमिक स्तरावर दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण लक्ष एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे.

Ayodhya Ram Mandir, Champat Rai, Anil Mishra, SIT Investigation

Ayodhya Row: Champat Rai's First Official Reaction After Resignation Sparks Fresh Controversy

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विस्तार
  • चंपत राय यांची एक सोशल मीडिया पोस्ट समोर आली
  • एसआयटीला दिलेल्या त्यांच्या लेखी जबाबाचा एक भाग लीक
  • राम मंदिर ट्रस्टच्या वतीनेही चंपत राय यांच्या बाजूने भूमिका
 

Ram  Mandir Docantion Scam: राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्यांवर गंभीर आरोप झाले. या आरोपांप्रकरणी राय आणि मिश्रा यांनी राजीनामेदेखील दिले. त्यांच्या राजीनाम्यांनंतर अयोध्येतील वातावरण शांत होईल असे वाटत होते. परिस्थिती थोडी शांत झाली असतानाच, चंपत राय यांच्यामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापले.

एसआयटीचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, चंपत राय यांची एक सोशल मीडिया पोस्ट समोर आली आहे, जी आजपर्यंतची त्यांची पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया मानली जात आहे. या पोस्टमध्ये रामभक्तांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र होते. पत्रात, त्यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. तसेच, या आरोपांवर लवकरच पद्धतशीरपणे उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी एक प्रचारक म्हणून आपली ४१ वर्षांची कारकीर्द आणि १९९१ पासून अयोध्या राम मंदिराशी असलेला आपला संबंधदेखील नमूद केला.

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चंपत राय यांच्या एक्स-पोस्टनंतर लगेचच त्यांच्याशी संबंधित आणखी एक बातमी समोर आली. एसआयटीला दिलेल्या त्यांच्या लेखी जबाबाचा एक भाग लीक झाला आहे. या लीक झालेल्या दस्तऐवजात, चंपत राय यांनी दानपेट्यांमधील पैसे मोजून ते बँकेत जमा करण्याचा आपल्याशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.

 

राम मंदिर ट्रस्टमधील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. चंपत राय यांनी बँकेसोबत झालेल्या सामंजस्य करारावर (MoU) आपली स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट करत, त्या प्रक्रियेत आपण सहभागी नव्हतो, असा दावा केला आहे. मतमोजणी प्रक्रियेत कथित दान चोरी किंवा सुरक्षेतील त्रुटींबाबतही आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात देणगीतील कथित अनियमिततेची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे अनिल मिश्रा यांनाच जबाबदार धरल्याचीचर्चा आहे. कारण संबंधित सामंजस्य करारावर अनिल मिश्रा यांची स्वाक्षरी असल्याचे समोर आले आहे. विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक अहवालातही अनिल मिश्रा यांना नोटीस बजावून चौकशीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

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लक्षणीय बाब म्हणजे, राम मंदिर ट्रस्टच्या वतीनेही चंपत राय यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने त्यांना प्राथमिक स्तरावर दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण लक्ष एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे.

ट्रस्टच्या बैठकीपूर्वी हाय-व्होल्टेज घडामोडी

एसआयटी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टच्या बैठकीपूर्वी अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सुरुवातीला बैठकीबाबत नाराज असल्याची चर्चा होत. पण वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढल्यानंतर ते बैठकीला उपस्थित राहिले. याशिवाय ट्रस्टबाहेरील काही सदस्यांनाही बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती.

बैठकीपूर्वी महंत नृत्य गोपाल दास यांनी पत्रक जारी करून दान चोरी प्रकरणाबाबत दुःख व्यक्त केले. तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दोषींवर योग्य कारवाई होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

Web Title: Ayodhya ram mandir donation theft champat rai first official reaction x post letter to ram bhakt

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Published On: Jul 08, 2026 | 12:45 PM

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