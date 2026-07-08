Solapur News: वडिलांनी कार घेऊन देण्यास नकार दिला… काही मिनिटांत 20 वर्षीय मुलाने घेतला धक्कादायक निर्णय

नेमकं काय घडलं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रयांश पोपट कोकरे असे आहे. प्रयांश हा मोबाईलच्या आहारी गेला होता. तो दिवसरात्र मोबाईल पाहात होता. तसेच त्याची सतत चीडचीड होत होती. कोणत्याही गोष्टीचा हट्ट धरला की तो त्यासाठी प्रचंड त्रागा करायचा. गेल्या 15 दिवसांपासून तो अलिशान गाडी घेण्याच्या हट्टाला पेटला होता. त्यासाठी तो आई-वडिलांसोबत वाद घालत होता. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत त्याने गाडीसाठी आई-वडिलांसोबत वाद घातला. मंगळवारी पुन्हा तोच वाद सुरू झाला. आई-वडिलांनी त्याची समजूत काढली. मात्र, तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. अखेर त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. घरातील किचनमध्येच सकाळी साडेअकराच्या सुमारास गळफास घेतला.
Nanded Crime: मध्यरात्री पत्नीवर तीन राऊंड गोळीबार, आरोपी पती फरार; कौटुंबिक वादाचं धक्कादायक रूप
किचनमधील हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्य पाहून कुटुंबीयांना धक्का बसला. त्यांच्या आक्रोशाने आसपासचे लोक जमले होते. वडिलांनी त्याला तातडीने खाली उतरून उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयात हलवले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. या घटनेनं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तसेच मोबाईलच्या व्यसनाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सोलापुरात दिवसाढवळ्या महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; शेतात काम करत असताना हल्ला, कारण अद्याप गूढ
सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात दिवसाढवळ्या एका महिलेवर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतक महिला ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी आरोपीने ही धक्कादायक घटना घडली. घडलेली घटना माळशिरस तालुक्यात अकलूज पोलीस ठाणे हद्दीतील चौंडेश्वरवाडी येथे घडली.
सचिन देशमुख असे हत्या झालेल्या महिलेचा नाव आहे. तर मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव उषा विजय साठे असे आहे. उषा ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी महिलेवर गोळीबार करत तिची हत्या केली. त्याने हत्या का केली याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास करत आहे.
Jalgaon Accident: हृदयद्रावक घटना! खदानीत सेल्फी काढताना पाय घसरला; मदतीला गेलेले दोघेही बुडाले
Ans: प्रयांश पोपट कोकरे.
Ans: अलिशान कार घेऊन देण्याच्या हट्टावरून झालेला वाद.
Ans: मोबाईलचे व्यसन आणि तरुणांचे मानसिक आरोग्य.