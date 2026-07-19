Hyderabad Crime: नग्न अवस्थेत मंदिरात धाव, देवीची मूर्ती उचलली अन् तलावात उडी; महिला इंजिनिअरच्या रहस्यमय मृत्यू!

काय नेमकं प्रकरण?
मृत तरुणीचे नाव तेजस्विनी असे असून ती मूळची आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यातील रहिवासी होती. ती बंगळुरूमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी तिने नोकरी सोडली होती. घटनेच्या दिवशी तेजस्विनीने तिचे सर्व कपडे काढले आणि नग्न अवस्थेत पीरजादीगुडा येथील एका मंदिरात धावत गेली. तेथे तिने देवी अम्मावरुची मूर्ती उचलली आणि ती छातीशी धरून जवळील तलावाकडे निघाली. त्यानंतर तिने तलावात उडी घेतली. सुरुवातीला हा आत्महत्येचा प्रकार मानून पोलिसांनी तपास पूर्ण केला होता. मात्र, मंदिरातील देवीची मूर्ती बेपत्ता झाल्याने तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले आणि त्यात तेजस्विनीची संपूर्ण हालचाल कैद झाल्याचे समोर आले. यानंतर पोलिसांनी पुन्हा या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला.
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तलावात मूर्तीचा शोध, अनेक प्रश्न अनुत्तरित
या प्रकरणानंतर डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या पथकाने तलावात शोधमोहीम सुरू केली असून मूर्ती शोधण्यासाठी बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, बेपत्ता झालेली देवीची मूर्ती या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकते. पोलिसांनी तेजस्विनीची आई अरुणा यांची चौकशी केली असून तिच्या मृत्यूपूर्वीच्या हालचाली, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, बँक व्यवहार आणि कथित ‘डेथ डिक्लेरेशन’चीही तपासणी सुरू आहे.
महिन्याला एक लाख रुपयांचे भाडे; लॉजच्या कनेक्शनचाही तपास
तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तेजस्विनी ज्या इमारतीत राहत होती, तेथे ती दररोज सुमारे ३,५०० रुपये म्हणजेच महिन्याला जवळपास एक लाख रुपये भाडे देत होती. याशिवाय, त्या इमारतीचे वरचे दोन मजले बेकायदेशीरपणे लॉजप्रमाणे चालवले जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. या लॉजचा आणि तेजस्विनीच्या मृत्यूचा काही संबंध आहे का, याचाही तपास सुरू असून, पोलिसांकडून सर्व शक्य बाजूंनी चौकशी केली जात आहे. सध्या या रहस्यमय मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, तपासाच्या निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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Ans: तेजस्विनी.
Ans: देवीची बेपत्ता मूर्ती.
Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, बँक व्यवहार, मृत्यूपूर्व विधान आणि इतर पुरावे.