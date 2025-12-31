Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Yavatmal Accident: नवजात बाळाला भेटायला निघाले अन् काळाने घातला घाव; अपघातात पित्याचा मृत्यू

यवतमाळच्या भिसनी गावात नवजात बाळाच्या जन्माचा आनंद क्षणातच शोकात बदलला. पत्नी व बाळाला भेटायला दुचाकीने निघालेल्या पित्याचा अंधारात उभ्या ट्रॅक्टरला धडकून अपघाती मृत्यू झाला; मुलगा गंभीर जखमी.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:59 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पत्नीने पांढरकवड्यात शासकीय रुग्णालयात नवजात मुलाला जन्म दिला
  • आनंदाची बातमी कळताच पिता 8 वर्षांच्या मुलासह दुचाकीने रुग्णालयात निघाले
  • अंधारात उभ्या ट्रॅक्टरला धडक; पित्याचा मृत्यू, मुलगा गंभीर जखमी
यवतमाळ: यवतमाळ जिल्ह्यातून एक हृदयपिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका कुटुंबाचा आनंद क्षणार्धात दु:खात बदलल्याचे समोर आले आहे.
आपल्या नवजात बाळाला भेटण्यासाठी निघालेल्या पित्यावर काळाने घात केल्याचे समोर आले आहे. पित्याचा वाटेतच अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मृत्यू झालेल्या श्रीकांत नागोराव रामगडे (वय 36, रा. भिसनी) असे नाव आहे. ही घटना यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यातील भिसनी गावात घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

श्रीकांत नागोराव रामगडे यांची पत्नी प्रसूतीसाठी पंढरकवड्यातील शासकीय रुग्णालयात दाखल होती. तिने एका मुलाला जन्म दिला. ही आनंदाची बातमी कळताच गवतील लोकांना ही खुशखबर सांगितली. आपल्या आठ वर्षीय मुलाला सोबत घेऊन ते दुचाकीवरून रुग्णालयात आपल्या पत्नी आणि बाळाला भेटण्यासाठी निघाले. सोमवारी संध्याकाळी ते घराबाहेर पडले. अंधार असल्यामुळे त्यांना वाटेत उभा असलेला ट्रॅक्टर दिसला नाही आणि त्यामुळे, पीडित श्रीकांत यांची बाईक त्या ट्रॅक्टरवर धडकली. यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांचा आठ वर्षीय मुलाचा सुद्धा या अपघातात गंभीररीत्या जखमी झाला.

ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

या प्रकरणाची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक घटनास्थळी पोहोचले. नागरिकांनी मुलाला आणि श्रीकांतला तातडीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच श्रीकांत यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. जखमी मुलावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. पांढरकवडा पोलिसांनी ट्रॅक्टरच्या मालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. श्रीकांत यांच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांमध्ये अचानक शोककळा पसरली आहे.

Dec 31, 2025 | 11:59 AM

