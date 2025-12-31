Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Latur Crime Auto Drivers Brutality Drunk He Broke Into A House And Sexually Assaulted A Minor Girl

Latur Crime: ऑटो चालकाची हैवानियत! दारूच्या नशेत घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; रिक्षात टाकून अपहरण आणि…

लातूरच्या निलंग्यात ऑटो चालकाने दारूच्या नशेत घरात घुसून तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर तिला रिक्षात टाकून पळवले. पोलिसांनी आरोपीला अटक करत पोक्सो व अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:48 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • निलंगा शहरातील पारधी वस्तीत धक्कादायक घटना
  • ऑटो चालकाने घरात घुसून तरुणीवर अत्याचार
  • पीडितेला रिक्षात टाकून अपहरण
लातूर: लातूरच्या निलंगा शहरात एक धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका ऑटो चालकाने दारूच्या नशेत एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कदायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना लातुरातील निलंगा शहरातील पारधी वस्तीत घडली आहे. पोलिसांनी आरोपी रिक्षा चालकाला अटक केली आहे.

Yavatmal Accident: नवजात बाळाला भेटायला निघाले अन् काळाने घातला घाव; अपघातात पित्याचा मृत्यू

काय नेमकं घडलं?

आरोपीच नाव योगेश खोमणे असा आहे. पीडित मुलगी घरात एकटी असतांना नशेत पीडितेच्या घरात घुसला होता. नराधमाने पीडितेवर जबरदस्ती करत अत्याचार केला. नंतर तिला रिक्षात टाकून पळवून नेले. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. माहिती मिळताच पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली.

पोलिसांनी आरोपीला शोध घेत मध्यरात्री पेठ परिसरातून आरोपी योगेश खोमणे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी आता निलंगा पोलीस ठाण्यात बलात्कार, अपहरण अॅट्रॉसिटीसह पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास निलंगा पोलीस करताना दिसत आहेत.

नशेत असलेल्या पतीचा पत्नीने केला खून! आधी डोके भिंतीवर आपटले, नंतर गळा आवळला

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ३६ वर्षीय तरुणाचा त्याच्याच पत्नीने डोके भिंतीवर आपटून आणि गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा बनाव करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी हा अपघात नसून हत्या असल्याचा उघड केला. मृतकाचे नाव प्रशांत असे आहे तर आरोपी पत्नीचा नाव अर्चना असे आहे.

काय घडलं नेमकं?

प्रशांत आणि त्याची पत्नी अर्चना यांच्यात गेल्या काही काळापासून कौटुंबिक वाद सुरु होते. याच वादातून अर्चना दीड वर्ष माहेरी राहिली होती. पाच महिन्यांपूर्वीच ती पुन्हा सासरी नांदायला आली होती. १७ डिसेंबररोजी सायंकाळी अर्चनाने मागील भांडणाची कुरापत काढून तिने प्रशांत दारूच्या नशेत असताना भांडण काढले. त्यावेळी तिने त्यांचे डोके भिंतीवर आपटले. नंतरदोरीने गळा आवळून त्यांचा खून केला. त्यानंतर तिने “पती बेशुद्ध पडला आहे” असा बनाव रचून दीर प्रवीण गायकवाड याला घरी बोलावले. प्रशांतला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

Nanded Crime: संतापजनक प्रकार! विनयभंगाची तक्रार केल्याचा राग; महिलेच्या पतीला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: लातूर जिल्ह्यातील निलंगा शहरातील पारधी वस्तीत.

  • Que: आरोपीवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

    Ans: बलात्कार, अपहरण, पोक्सो आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल.

  • Que: आरोपीला कधी आणि कसे अटक करण्यात आली?

    Ans: फरार आरोपीला मध्यरात्री पेठ परिसरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

Web Title: Latur crime auto drivers brutality drunk he broke into a house and sexually assaulted a minor girl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?
1

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल
2

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…
3

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून
4

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Jan 18, 2026 | 04:31 PM
IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

Jan 18, 2026 | 04:25 PM
UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

Jan 18, 2026 | 04:16 PM
पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

Jan 18, 2026 | 04:12 PM
“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट

“सावज हाती लागलं, कामिनीच्या सापळ्यात अडकली सरोज” ; ‘कमळी’ मालिकेत नवा ट्विस्ट

Jan 18, 2026 | 04:08 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

IND vs NZ, 3rd ODI : मैदानावर ‘विराट’ रागाचे दर्शन! ‘ती’ एक चूक अन् ‘किंग’ कोहलीचा संताप अनावर; पहा VIDEO

Jan 18, 2026 | 04:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM