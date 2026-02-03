Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

राज्य सरकारने आज शासननिर्णय जारी करत सुनेत्रा पवार यांच्या पालकमंत्रीपदाची घोषणा केली. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आज (३ फेब्रुवारी) संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:39 PM
Sunetra Pawar appointed guardian minister of Beed and Pune:

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार यांची पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती

  • उपमुख्यमंत्रीपदानंतर पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपद सुनेत्रा पवारांकडेच
  • तीन मत्त्वाची खाती  सुनेत्रा पवारांकडे
  • ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात आपल्या दालनाचा पदभार स्वीकारणार
 

Sunetra Pawar guardian minister of Beed and Pune: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपद कुणाला मिळणार, अशी चर्चा सुरू होत्या. या सगळ्या चर्चांदरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पालकमंत्रीपद कुणाला मिळणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होते. अखेर दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच सोपवण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने आज शासन निर्णय जारी करत सुनेत्रा पवार यांच्या पालकमंत्रीपदाची घोषणा केली. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आज (३ फेब्रुवारी) संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी सरकारने वेगाने हालचाली केल्या आहेत.  (Sunetra Pawar News)

Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

१. मंत्रालयीन खात्यांचे वाटप

सुनेत्रा पवार यांच्याकडे अजित पवार यांच्याकडील बहुतांश खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र ‘अर्थ आणि नियोजन’ (Finance & Planning) हे महत्त्वाचे खाते सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

२. पुणे आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद

अजित पवार यांचा पुणे जिल्ह्यावर मोठा राजकीय प्रभाव होता. हाच वारसा पुढे नेण्यासाठी सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढून पुणे आणि बीड या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे दिली आहे. पुणे हे राज्याचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र असल्याने या निवडीला मोठे राजकीय महत्त्व आहे.

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार

३. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद?

प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केवळ उपमुख्यमंत्रीपदच नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुराही सोपवण्याबाबत पक्षांतर्गत एकमत झाले आहे. पक्षाला स्थिरता देण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांसाठी एक खंबीर नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

४. मंत्रालयातून कामकाजाचा श्रीगणेशा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात आपल्या दालनाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. मंत्रालयातील अजित पवार यांच्या जुन्या कार्यालयातूनच त्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आणि प्रशासकीय कामांना गती देण्याचे काम करतील.

 

Published On: Feb 03, 2026 | 03:15 PM

