Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • In Nagpur A Son In Law Was Attacked With A Knife Due To A Family Dispute

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये कौटुंबिक वादातून जावयावर चाकूहल्ला; मामसासरे अटकेत

नागपूरच्या यशोधरानगरमध्ये कौटुंबिक वादातून सासरच्या दोघांनी जावयावर घरात घुसून चाकूने हल्ला केला. गंभीर जखमी जावयावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून दोन्ही आरोपी अटकेत आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 04:19 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:

नागपूर: कौटुंबिक वादातून सासरच्या दोघांनी जावयावरच चाकूने हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, ही खळबळजनक घटना यशोधरानगर पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवून दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. विकास उर्फ बाल्या अरविंद डोंगरे (३२) आणि शशिकांत उर्फ श्रीकांत अरविंद डोंगरे (४५) दोन्ही रा. संजय गांधीनगर अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. जखमी जावई सुशिल हरीशचंद्र वासे (३६) रा. यादवनगर याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Mumbai: माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड असल्याची बनावट ओळख; ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून वृद्ध महिलेची 3.71 कोटींची फसवणूक

सुशील पेंटिंगची कामे करतो. दोन्ही आरोपी त्याचे मामसासरे आहेत. जवळपास २ वर्षापासून सुशील आणि त्याची पत्नी करिश्मा यांच्यात वाद सुरू आहे. त्यामुळे करिश्मा सुशिलला सोडून माहेरी राहते. शनिवारी सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास सुशिल नाश्ता करण्यासाठी भीम चौकात गेला होता. तेथून संजय गांधीनगरातील बौद्धविहारात गेला. तेथे दोन्ही आरोपींशी त्याचा आमना-सामना झाला. सुशिलने दोघांनाही त्याच्या पत्नीची समजूत घालून घरी पाठविण्यास सांगितले. यावरून दोघेही चिडले आणि त्यांनी सुशिलला शिवीगाळ करीत धमकावले. वाद चिघळू नये म्हणून सुशील तेथून घरी परतला. दुपारी २ वाजताच्या सुमारास तो घरच्या हॉलमध्ये झोपला होता. या दरम्यान दोन्ही आरोपी त्याच्या घरात घुसले. सुशिलच्या छातीवर चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले, त्याने मदतीसाठी आरडाओरड केली. ब्लॅकेटच्या साहाय्याने त्याने स्वतःला वाचवित घरातून पळ काढला. आसपासचे लोक गोळा झाल्याने आरोपी तेथून पसार झाले. तत्काळ त्याला उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात भरती केले. पोलिसांनी सुशीलच्या जबाबावरून दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक केली.

नागपुरात ‘हिट अॅन्ड रन’, तरुण गंभीर जखमी; आरोपीचा शोध सुरु

ट्रेलर चालकाने भरधाव व निष्काळजीपणे वाहन चालवून पायी रस्ता ओलांडत असलेल्या एका तरुणाला जबर धडक दिली आणि पळून गेला. यात गंभीर जखमी तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना बेलतरोडी पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. मोनू जगनसिंग कश्यप (२८) रा. खापरी असे जखमीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोनू हा मूळचा उत्तरप्रदेशातील शेफणी गावचा रहिवासी आहे. रोजगाराच्या शोधात तो नागपुरात आला. खापरी परिसरात त्याने भाड्याने खोली केली. परिसरातच राहणारे मोहम्मद अहमद बबन अहमद (४५) यांचा ब्लॅकेट विक्रीचा व्यवसाय आहे. त्यांच्याकडे एक वाहन आहे. त्या वाहनावर मोनूला ड्रायव्हरचे काम मिळाले. काही दिवसांपूर्वी तो गावी गेला होता. रविवारी तो नागपूरला परतला. रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर घरी जाण्यासाठी तो ऑटोत बसला. सकाळी ११.४५ वाजताच्या सुमारास तो चिंचभवन चौकात ऑटोतून उतरला आणि पायी घराकडे निघाला. सर्व्हिस रोडवर आर. के. ट्रेडर्ससमोरून दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी रस्ता ओलांडत असताना ट्रेलर क्र. एमएच-४०/एके-०८०५ च्या चालकाने भरधाव वाहन चालवून मोनूला जबर धडक दिली.

 

Navi Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलाचं अपहरण करून इन्स्टाग्रामवरून मागितली खंडणी २० लाखांची, चौघांना अटक

Web Title: In nagpur a son in law was attacked with a knife due to a family dispute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 04:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक
1

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला
2

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार
3

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज
4

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM