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Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा

Updated On: Aug 04, 2026 | 05:37 PM IST
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सारांश

बीबीटोला येथे शेतात काम करणाऱ्या पृथ्वीराज अंबुले या शेतकऱ्यावर मादी बिबट्याने अचानक हल्ला करून गंभीर जखमी केले. जखमीवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावून गस्त वाढवली आहे.

Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा
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विस्तार
  • बीबीटोला येथे शेतात काम करणाऱ्या पृथ्वीराज अंबुले नावाच्या शेतकऱ्यावर मादी बिबट्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केले.
  • काही दिवसांपूर्वी वनविभागाने बिबट्याच्या दोन पिल्लांना सोडल्याने मादी बिबट्या आपल्या बछड्यांसह या परिसरात वावरत होती.
  • वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावला असून ग्रामस्थांनी सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तालुक्यातील बीबीटोला येथे सोमवारी एका शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली. जखमी शेतकऱ्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पृथ्वीराज अंबुले (रा. बीबीटोला) असे जखमी शेतकऱ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी परिसरात बिबट्याची दोन पिल्ले आढळली होती. ग्रामस्थांनी ती पिल्ले तात्पुरती ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर वनविभागाने ती पिल्ले ताब्यात घेऊन पुन्हा जंगलात सोडली होती.

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मात्र, त्यानंतर मादी बिबट्या आपल्या दोन्ही बछड्यांसह परिसरात पुन्हा दिसू लागल्याची माहिती आहे. सोमवारी पृथ्वीराज हे आपल्या शेतात काम करत असताना मादी बिबट्याने त्यांच्यावर अचानक झडप घातली. या हल्ल्यात त्यांच्या चेहऱ्यावर व खांद्यावर गंभीर जखमा झाल्या.

स्थानिक नागरिकांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी परिसरात पिंजरा लावण्यात आला असून बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

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बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी

मादी बिबट्या व तिचे दोन्ही बछडे बीबीटोला, नहरटोला आणि सोनेगाव परिसरात वावरत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देत लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी एकटे घराबाहेर पडू नये, तसेच सकाळी व सायंकाळी शेतात किंवा जंगलालगतच्या परिसरात जाताना विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. वनविभागाने परिसरात गस्त वाढवून बिबट्याला लवकरात लवकर जेरबंद करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: Farmer injured in leopard attack at bbitola village gondiya maharashtra

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Published On: Aug 04, 2026 | 05:37 PM

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