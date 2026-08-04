Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा

तालुक्यातील बीबीटोला येथे सोमवारी एका शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली. जखमी शेतकऱ्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पृथ्वीराज अंबुले (रा. बीबीटोला) असे जखमी शेतकऱ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी परिसरात बिबट्याची दोन पिल्ले आढळली होती. ग्रामस्थांनी ती पिल्ले तात्पुरती ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर वनविभागाने ती पिल्ले ताब्यात घेऊन पुन्हा जंगलात सोडली होती.
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मात्र, त्यानंतर मादी बिबट्या आपल्या दोन्ही बछड्यांसह परिसरात पुन्हा दिसू लागल्याची माहिती आहे. सोमवारी पृथ्वीराज हे आपल्या शेतात काम करत असताना मादी बिबट्याने त्यांच्यावर अचानक झडप घातली. या हल्ल्यात त्यांच्या चेहऱ्यावर व खांद्यावर गंभीर जखमा झाल्या.
स्थानिक नागरिकांनी तातडीने त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी परिसरात पिंजरा लावण्यात आला असून बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
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बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी
मादी बिबट्या व तिचे दोन्ही बछडे बीबीटोला, नहरटोला आणि सोनेगाव परिसरात वावरत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देत लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी एकटे घराबाहेर पडू नये, तसेच सकाळी व सायंकाळी शेतात किंवा जंगलालगतच्या परिसरात जाताना विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. वनविभागाने परिसरात गस्त वाढवून बिबट्याला लवकरात लवकर जेरबंद करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.