Kerala Crime : आधी महिलेची निर्घृण हत्या, नंतर प्रियकराने उचललं टोकाचे पाऊल; घरातील दृश्य पाहून पोलिसही झाले थक्क

केरळमध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. कुवापल्ली परिसरात एका २९ वर्षीय पुरूषाने एका महिलेची निर्घृण हत्या केली आणि नंतर स्वतःलाही गळफास लावून आत्महत्या केली. कृत्यामागे वैयक्तिक वाद आणि आर्थिक व्यवहार असण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 06:05 PM
आधी महिलेची निर्घृण हत्या, नंतर प्रियकराने उचललं टोकाचे पाऊल

  • केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना
  • पुरूषाकडून एका महिलेची हत्या
  • घरातील दृश्य पाहून पोलिसही झाले थक्क
केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. कांजीरापल्लीजवळील कुवापल्ली येथे एका पुरूषाने एका महिलेची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख ४० वर्षीय शेर्ली मॅथ्यू आणि २९ वर्षीय जॉब झकारिया अशी झाली. शेर्ली ही कुवापल्लीची रहिवासी होती, तर झकारिया थझाथंगडीची रहिवासी होती.

पोलिसांच्या मते, ही भयानक घटना रविवारी रात्री घडली. पोलीस आणि शेजारी घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा घरातील दृश्य भयानक होते. जॉब जकारियाचा मृतदेह घराच्या पायऱ्यांवरून लटकलेला आढळला, तर शेर्ली मॅथ्यू बेडरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी सांगितले की, झकारियाने प्रथम शेर्लीवर हल्ला केला, गंभीर दुखापत केली आणि नंतर स्वतःला गळफास लावला.

 क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या; तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

रविवारी रात्री शेर्लीच्या एका नातेवाईकाने तिला फोन केला तेव्हा ही भयानक घटना उघडकीस आली. वारंवार फोन करूनही शेर्लीने फोन उचलला नाही, तेव्हा नातेवाईकाला काहीतरी गडबड असल्याची भीती वाटली. पोलिसांनी ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने घराची झडती घेतली आणि मागचा दरवाजा उघडा आढळला. घरात प्रवेश केल्यावर त्यांना दोघांचेही मृतदेह आढळून आले.

पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की शेर्ली मॅथ्यू ही चांगनासेरी परिसरातील रहिवासी होती. काही वर्षांपूर्वी तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर ती कुवापल्ली येथील या घरात राहायला गेली. सुरुवातीच्या तपासात जॉब झकारिया वारंवार शेर्लीच्या घरी येत असे. दोघांमध्ये वैयक्तिक वाद होत असल्याचे वृत्त आहे. तपासात दोघांमधील आर्थिक व्यवहारांचे संकेत समोर आले आहेत.

पोलिसांना असा संशय आहे की या शत्रुत्वामुळे किंवा वैयक्तिक वादामुळे झकारियाने असे कठोर पाऊल उचलले असावे. सध्या, कांजीरापल्ली पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण आणि वेळ निश्चित केली जाईल असे पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मृतदेह कुटुंबियांना सोपवले जातील.

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ट्रॅक्टर-टँकर चोरणारी टोळी अटकेत; ३.६६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Published On: Jan 12, 2026 | 06:05 PM

