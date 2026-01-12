Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Six People Forcelly Dance Woman Then Gang Rape In Purnia News Marathi

Bihar Crime : क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या; तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

सहा पुरूषांनी एका तरुणीला एका खोलीत बंद केले आणि तिला नाचण्यास भाग पाडले आणि नंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. उपमुख्यमंत्रीचा पती जुनैद आलम याला अटक करण्यात आली.

Updated On: Jan 12, 2026 | 05:18 PM
तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

Follow Us:
Follow Us:
  • तरुणीवर सामूहिक बलात्काराचा एक खळबळजनक प्रकार
  • पूर्णिया शहरातील घटना
  • तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले
बिहारमधील पूर्णिया येथील एका तरुणीवर सामूहिक बलात्काराचा एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. शनिवारी रात्री डग्रुआ पोलिस स्टेशन परिसरातील बॅरियरजवळ पोलिस स्टेशनपासून फक्त दोनशे मीटर अंतरावर असलेल्या एका खोलीत ही लज्जास्पद घटना घडली. महिलेच्या जबाबावरून पोलिसांनी सहा आरोपींविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. डग्रुआच्या उपमुख्यमंत्रीचा पती जुनैद आलम याला महिलेसोबत खोलीत आढळून आल्याने अटक करण्यात आली आहे.

पीडितेने पोलिसांना सांगितले की, शनिवारी संध्याकाळी ती पूर्णिया शहरातील एका चौकात घरी जात होती. दरम्यान, जवळच एक कार थांबली आणि काही पुरूषांनी गाडीतून उतरून तिला जबरदस्तीने पकडून गाडीत बसवले. त्यांनी तिला मारहाण केली आणि डग्रुआ बॅरियरजवळील एका खोलीत नेले. तिथे त्यांनी प्रथम तिला नाचण्यास भाग पाडले. त्यानंतर, सहा पुरूषांनी तिच्यावर एक-एक करून बलात्कार केला. त्यानंतर पाच आरोपी खोलीतून बाहेर पडले आणि खोली बाहेरून कुलूप लावले, तर एक आतच राहिला. दरम्यान, संधी साधून महिलेने तिच्यासोबत असलेल्या आरोपीच्या मोबाईलवरून ११२ वर फोन केला.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ट्रॅक्टर-टँकर चोरणारी टोळी अटकेत; ३.६६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

एसडीपीओ जितेंद्र पांडे यांनी सांगितले की, महिलेने ११२ वर फोन करून घटनेची माहिती दिली आणि मदतीची याचना केली. माहिती मिळताच एसडीपीओ, स्टेशन हाऊस ऑफिसर राजेश कुमार, अतिरिक्त स्टेशन हाऊस ऑफिसर दीपक कुमार गौतम आणि इतर पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, परंतु खोली बाहेरून बंद होती. खोली उघडली असता, ती महिला डग्रुआच्या उपप्रमुखाचा पती जुनैद आलम या महिलेसोबत आढळली, ज्याला घटनास्थळी अटक करण्यात आली होती. महिलेला पोलिस कोठडीत वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.

एसडीपीओ जितेंद्र पांडे म्हणाले की, पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे सहा जणांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि मारहाणीसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेला जुनैद आलम हा डग्रुआ पोलिस स्टेशन परिसरातील वॉर्ड ७ चा रहिवासी आहे आणि तो दिवंगत हाफिजुद्दीनचा मुलगा आहे. त्यांनी सांगितले की, पाच फरार आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिस छापे टाकत आहेत. लवकरच या सर्वांना अटक केली जाईल.

Karjat News : आदिवासींची फसवणूक करून जमिनीचे हस्तांतरण ; शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना दिले निवेदन

Web Title: Six people forcelly dance woman then gang rape in purnia news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या
1

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं
2

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह
3

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…
4

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM