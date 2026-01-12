Bihar Crime : क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या; तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

पीडितेने पोलिसांना सांगितले की, शनिवारी संध्याकाळी ती पूर्णिया शहरातील एका चौकात घरी जात होती. दरम्यान, जवळच एक कार थांबली आणि काही पुरूषांनी गाडीतून उतरून तिला जबरदस्तीने पकडून गाडीत बसवले. त्यांनी तिला मारहाण केली आणि डग्रुआ बॅरियरजवळील एका खोलीत नेले. तिथे त्यांनी प्रथम तिला नाचण्यास भाग पाडले. त्यानंतर, सहा पुरूषांनी तिच्यावर एक-एक करून बलात्कार केला. त्यानंतर पाच आरोपी खोलीतून बाहेर पडले आणि खोली बाहेरून कुलूप लावले, तर एक आतच राहिला. दरम्यान, संधी साधून महिलेने तिच्यासोबत असलेल्या आरोपीच्या मोबाईलवरून ११२ वर फोन केला.
एसडीपीओ जितेंद्र पांडे यांनी सांगितले की, महिलेने ११२ वर फोन करून घटनेची माहिती दिली आणि मदतीची याचना केली. माहिती मिळताच एसडीपीओ, स्टेशन हाऊस ऑफिसर राजेश कुमार, अतिरिक्त स्टेशन हाऊस ऑफिसर दीपक कुमार गौतम आणि इतर पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, परंतु खोली बाहेरून बंद होती. खोली उघडली असता, ती महिला डग्रुआच्या उपप्रमुखाचा पती जुनैद आलम या महिलेसोबत आढळली, ज्याला घटनास्थळी अटक करण्यात आली होती. महिलेला पोलिस कोठडीत वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.
एसडीपीओ जितेंद्र पांडे म्हणाले की, पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे सहा जणांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि मारहाणीसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेला जुनैद आलम हा डग्रुआ पोलिस स्टेशन परिसरातील वॉर्ड ७ चा रहिवासी आहे आणि तो दिवंगत हाफिजुद्दीनचा मुलगा आहे. त्यांनी सांगितले की, पाच फरार आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिस छापे टाकत आहेत. लवकरच या सर्वांना अटक केली जाईल.