पांडुरंग गोरख दसपुते, विशाल राजगुरु आणि अजय ब्रदीनाथ राऊत (रा. उटवद ता.जि. जालना) अशी अटक आरोपीची नावे असुन त्यांना पुढील तपासासाठी चिकलठाणा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. नितीन रंगनाथ मोरे (३६, रा. कांचननगर, नक्षत्रवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन १ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर व टँकर चोरी प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांना माहिती मिळाली की, पांडुरंग दसपुते आणि विशाल राजगुरू यांनी अन्य साथीदारांच्या मदतीने ही मोरे यांचे ट्रॅक्टर व टँकर चोरी केले आहे. माहिती आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने दसपुते व राजगुरु या दोघांना बेड्या ठोकल्या. चौकशीत त्यांनी चोरीचा ट्रॅक्टर उटवद (ता. जि. जालना) येथील अजय राऊत याच्याकडे तर टैंकर सिद्धीविनायक नगर, करमाड पेठे येथील मोकळ्या जागेत उभा केल्याचे सांगितले.
पथकाने त्यानुसार दोन्ही ठिकाणी कारवाई करत ट्रॅक्टर आरोपी अजय राऊतच्या ताब्यातून जप्त केला. टैंकरही करमाड परिसरातून मिळून आला असून, ओळख टाळण्यासाठी त्याचा मूळ पिवळा रंग बदलून लाल-पांढरा रंग दिल्याचे उघड झाले. या कारवाईत एकूण ३ लाख ६६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, सहायक निरीक्षक पवन इंगळे, सुधीर मोटे यांच्यासह अंमलदार विष्णु गायकवाड, अशोक वाघ, शिवानंद बनगे, अनिल काळे, महेश बिरुटे, योगेश तरमळे आणि संजय तांदळे यांनी केली.
