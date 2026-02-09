Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • A Pregnant Woman Kicked In The Stomach Over A Dispute About Throwing Garbage

Crime News: मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ; महिलेचा गर्भपात, परिसरात संताप

कचरा टाकण्याच्या वादातून एका गर्भवती महिलेच्या पोटात लाथ मारल्याने तिचा गर्भपात झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी आरोपी महिलेसह तिघांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:56 PM
मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ (Photo Credit - X)

मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पोटात लाथ मारल्याने महिलेचा गर्भपात!
  • कचरा टाकण्याच्या वादातून संतापजनक कृत्य
  • आरोपी फरार, न्यायालयाने फटकारले
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कचरा टाकण्याच्या किरकोळ वादातून एका गर्भवती महिलेच्या पोटात लाथ मारून तिचा गर्भपात घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना बायजीपुरा परिसरात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी घरमालकीण, तिचा मुलगा आणि सून यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांनी फेटाळून लावला आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या कृत्यामुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

नेमकी घटना काय?

फिर्यादी करिश्मा नदीम खान (२६) या आपल्या पती आणि चार मुलांसह कुरेशी पॅलेस परिसरात भाड्याने राहतात. घरमालकीण शाहेदा बेगम खान या त्यांच्या घरातील बेकरीचा कचरा वारंवार करिश्मा यांच्या खोलीसमोर टाकत होत्या. यावरून त्यांच्यात आधीपासूनच वाद सुरू होते. १५ जानेवारी रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास पुन्हा कचरा टाकल्याने करिश्मा यांनी जाब विचारला असता, वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले.

Madhyapradesh Crime: सरकारी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकरण! 16 हजारांची लाच घेऊन अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याचा आरोप

लाथ मारली अन्…

वादादरम्यान घरमालकीण शाहेदा बेगम, तिचा मुलगा मोसीन खान आणि सून राणी खान यांनी करिश्मा यांना बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यावेळी शाहेदा बेगम हिने गर्भवती असलेल्या करिश्मा यांच्या पोटात जोरात लाथ मारली. या हल्ल्यामुळे करिश्मा खाली कोसळल्या आणि गंभीर जखमी झाल्या. वैद्यकीय तपासणीत या भीषण आघातामुळे त्यांचा गर्भपात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आरोपी फरार, न्यायालयाने फटकारले

घटनेनंतर जिन्सी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच तिन्ही आरोपी पसार झाले. अटकेच्या भीतीने त्यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, सहाय्यक लोकअभियोक्ता राजू पहाडीया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, “गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून आरोपींनी एका निरागस जिवाचा जीव घेतला आहे. आरोपी अद्याप फरार असून त्यांचा जामीन फेटाळण्यात यावा.” न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत तिघांचाही जामीन नामंजूर केला.

आरोपींची नावे:

१. शाहेदा बेगम अनिस खान (४५) २. मोसीन खान अनिस खान (२८) ३. राणी खान मोसीन खान (२२)

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

Web Title: A pregnant woman kicked in the stomach over a dispute about throwing garbage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा
1

ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी
2

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…
3

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

पुणे शहरातील ‘दादागिरी’ मोडीत! ‘एमपीडीए’ अंतर्गत 293 गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई
4

पुणे शहरातील ‘दादागिरी’ मोडीत! ‘एमपीडीए’ अंतर्गत 293 गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ; महिलेचा गर्भपात, परिसरात संताप

Crime News: मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ; महिलेचा गर्भपात, परिसरात संताप

Feb 09, 2026 | 04:56 PM
Nashik Deputy Mayor : “जनभावना लक्षात घेऊन नगरसेवक पदाचा राजीनामा…”, नाशिक महानगरप्रमुख बंटी तिदमे यांची भूमिका स्पष्ट

Nashik Deputy Mayor : “जनभावना लक्षात घेऊन नगरसेवक पदाचा राजीनामा…”, नाशिक महानगरप्रमुख बंटी तिदमे यांची भूमिका स्पष्ट

Feb 09, 2026 | 04:54 PM
CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

Feb 09, 2026 | 04:51 PM
Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

Feb 09, 2026 | 04:49 PM
Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला

Feb 09, 2026 | 04:41 PM
SCO vs ITA,T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडने उडवला इटलीचा 73 धावांनी धुव्वा! मायकेल लीस्कची अष्टपैलू खेळी 

SCO vs ITA,T20 World Cup 2026 : स्कॉटलंडने उडवला इटलीचा 73 धावांनी धुव्वा! मायकेल लीस्कची अष्टपैलू खेळी 

Feb 09, 2026 | 04:40 PM
Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Feb 09, 2026 | 04:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM