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देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाकडून ‘रेड अलर्ट’ जारी

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:58 AM IST
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सारांश

पुढील 24 तासांत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मात्र, देशाच्या काही भागांमध्ये पावसाचा जोर किंचित कमी होऊ शकतो.

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाकडून 'रेड अलर्ट' जारी

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाकडून 'रेड अलर्ट' जारी (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

नवी दिल्ली : सध्या वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. त्यातच या मुसळधार पावसामुळे काही भागांमध्ये आपत्ती ओढवली असून, गुरुवारी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर हाहा:कार उडाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूर, भूस्खलन आणि इमारती कोसळल्याने गंभीर अपघात झाले आहेत. हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असताना दिल्ली-एनसीआरमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद झाली, जिथे इमारत कोसळल्याने आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे.

देशाच्या दक्षिण भागासह गुजरातमध्येही मान्सूनचा कहर दिसून येत आहे. सुरत आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थितीमुळे हजारो लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या घटनांमध्ये आतापर्यंत नऊ जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. उत्तर भारतातील डोंगराळ भागात, जम्मू आणि काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्यात ढगफुटीमुळे आलेल्या महापुराने पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान केले तर उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथील नालुपाणीजवळ झालेल्या भूस्खलनामुळे रस्ते बंद झाले असून, अलकनंदा आणि मंदाकिनी नद्यांना पूर आला आहे.

याव्यतिरिक्त, वीज पडण्याच्या इशाऱ्यामुळे हरियाणाच्या अनेक जिल्ह्यांमधील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी परिस्थितीच्या गांभीर्याचा आढावा घेण्यासाठी केरळ, गुजरात आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या मख्यमंत्र्यांशी फोनवर संवाद साधला.

मान्सूनने संपूर्ण देश व्यापला

गुरुवारी मान्सूनने संपूर्ण देश व्यापला. साधारणपणे, तो ८ जुलैपर्यंत संपूर्ण देश व्यापतो, पण यावेळी त्याला एक दिवस उशीर झाला आहे.

24 तासांचा अंदाज

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील 24 तासांत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मात्र, देशाच्या काही भागांमध्ये पावसाचा जोर किंचित कमी होऊ शकतो.

अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडीशा, मेघालय, केरळ आणि अन्य काही राज्यांना अटी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जोरदार वारे आणि वीजांचा कडकडाटासह पावसाचा इशारा दिला गेला आहे. अत्यंत वेगाने बारे वाहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra Rain Alert : राज्यासह देशावर महाभयानक संकट येणार; अत्यंत वेगवान वारे अन्…, पाऊस झोडपणार

Web Title: Heavy rainfall in many states across the country

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:58 AM

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