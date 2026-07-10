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मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांत रक्तटंचाई; थॅलेसेमिया, कर्करोग रुग्णांपुढे मोठे संकट

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

मुंबईतील काही सरकारी रुग्णालयांमध्ये रक्तटंचाई असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. त्यामुळे अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांना रक्तदाते शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागत असल्याची तक्रार आहे.

मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांत रक्तटंचाई; थॅलेसेमिया, कर्करोग रुग्णांपुढे मोठे संकट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • सायन, केईएम आणि जे.जे. रुग्णालयांमध्ये रक्तटंचाईचे आरोप.
  • थॅलेसेमिया, कर्करोग आणि शस्त्रक्रियेतील रुग्णांवर सर्वाधिक परिणाम.
  • प्रशासनाकडे तातडीने विशेष रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी.
मुंबई महापालिकेच्या सायन, केईएम आणि जे.जे. रुग्णालयांमध्ये रक्ताचा तीव तुटवडा निर्माण झाल्याचा आरोप रुग्णांचे नातेवाईक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. सायन रुग्णालयात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे सांगितले जात असून, केईएम आणि जे.जे. रुग्णालयांमधील स्थितीही चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, रक्तपेढी आणि उपचार करणारे डॉक्टर अनेक प्रकरणांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्वतः रक्तदाते शोधून आणण्यास सांगत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे, रक्ताची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी असताना ती जबाबदारी रुग्णांच्या कुटुंबीयांवर टाकली जात असल्याने त्यांना धावपळ करावी लागत असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

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या रक्तटंचाईचा सर्वाधिक फटका नियमित रक्ताची गरज असलेल्या थैलेसेमिया रुग्णांना, कर्करोगावरील उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना तसेच विविध शस्त्रक्रियांसाठी दाखल असलेल्या रुग्णांना बसत आहे. काही रुग्णांना वेळेवर रक्त मिळावे यासाठी नातेवाईकांना रक्तदाते शोधण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. केईएम रुग्णालयातील एका रुग्णासाठी मोठ्या पेलविक शस्त्रक्रियेसाठी ओ पॉझिटिव्ह रक्ताच्या दोन युनिट्सची तातडीची आवश्यकता असल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली. तसेच सायन आणि जे.जे. रुग्णालयांमध्येही विविध रक्तगटांच्या रक्ताची मागणी वाढली असून अनेक रुग्ण प्रतीक्षेत असल्याचे समजते.

विशेष रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत

  • रुग्णांचे नातेवाईक आणि सामाजिक कार्यकत्यांनी प्रशासनाने तातडीने रक्तसाठा वाढवण्यासाठी विशेष रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत, तसेच रुग्णांना रक्तासाठी वणवण भटकण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
  • दरम्यान, रक्तटंचाईबाबत आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत काही रुग्णालय प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही.
  • प्रशासनाची भूमिका समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
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सायन रुग्णालयाच्या रक्तसंकलनात २३% घट

मुंबई पालिकेच्या सायन रुग्णालयाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये जूनअखेरपर्यंत केवळ ६,८१७ रक्तपिशव्यांचे संकलन झाले असून त्यासाठी ६७ रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्यात आली. तुलनेत २०२५ मध्ये १५८ शिबिरांमधून १३.८७२ रक्तपिशव्यांचे संकलन झाले होते. म्हणजेच शिबिरांची संख्या आणि रक्तसंकलन या दोन्हीमध्ये मोठी घट झाली आहे. रुग्णालयाच्या गणनेनुसार रक्तसंकलनात सुमारे २३ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली असल्याचा आरोप होत आहे, मात्र सायन रुग्णालयात रक्त तुटवडा भासण्याइतपत गंभीर स्थिती नसल्याचे सांगत रुग्णालय प्रशासनाने ही बाब फेटाळली, आकडेवारीकडे पाहिल्यास रक्ताची मागणी आणि उपलब्धता यातील वाढती दरी स्पष्ट होते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mumbai government hospitals blood shortage sion kem jj patients blood donation camps

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:11 PM

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