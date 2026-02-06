Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र
गुरुवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून देखील महापौरपदी मनस्वी संदीप गिहे यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. उपमहापौरपदी देखील खा. धानोरकर यांचे समर्थक राहुल चौधरी यांनी अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसचे समर्थन घेऊन विजयी झालेले जनविकास सेनेचे संस्थापक प्रदीप ऊर्फ पप्पू देशमुख यांनी देखील उपमहापौरपदासाठी नामांकन दाखल केल्याने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
याबाबत चर्चा होऊन अर्ज मागे घेण्यात येईल असे आ. वडेट्टीवार यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले असले तरी येत्या मंगळवारी चित्र स्पष्ट होणार आहे. सध्या काँग्रेसकडे २७नगरसेवक असून जनविकास सेना पप्पू देशमुख यांचे तीन नगरसेवक काँग्रेसबरोबर आहेत असे बोलले जात आहे. त्यांना एआयएमआयएम पक्षाने पाठिंबा दिल्याने तो एक नगरसेवक जनविकास सेनेबरोबर आहे. बसपाने देखील काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सध्या ३२ चे संख्याबळ असून अजून २ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची काँग्रेसला आवश्यकता आहे. चंद्रपूर महापालिकेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला स्थायी समिती देण्याची तयारी काँग्रेसने दर्शवली असली तरी स्थानिक पातळीवर उबाठा कार्यकर्ते महापौरपदासाठी आग्रही आहेत, हे महत्वाचे. या राजकीय खेळीत महापौर कोणत्या पक्षाचा बणतो याकडे लक्ष आहे.
गुरुवारी (दि.५) चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी ७ नगरसेवकांनी १० नामांकन अर्ज दाखल केले. तर उपमहापौर पदासाठी ५ नगरसेवकांनी ६ नामांकन अर्ज दाखल केले आहे. यामुळे आता महापौर आणि उपमहापौर पदाची चुरस वाढली आहे.
काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह संपला असला तरी त्यांच्याकडे बहुमत आजही नाहीं. आम्हाला जो महापौरपद देईल आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ ही आमची भूमिका आधी होती व आताही आहे. म्हणूनच महापौरपदासाठी नामांकन दाखल केले. येत्या १० तारखेला चित्र स्पष्ट होईल. – संदीप गिन्हे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना उबाला, चंद्रपूर.
महापौर आमचाच असेल असा दावा भाजपने केलेला असताना गुरुवारी महापौरपदासाठी भाजपच्या संगीता खांडेकर व सरिता संदुरकर यांनी तर उपमहापौर पदासाठी संजय कंचर्लावार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. काहीही झाले तरी चंद्रपुरात उबाठा भाजपसोबत जाणार नाही, गरज पडल्यास आम्ही विरोधात बसू, अशी भूमिका शिवसेना उबाठाचे ज्येष्ठनेते संजय राऊत यांनी घेतल्याने स्थानिक पातळीवर शिवसेना उबाठा व भजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.