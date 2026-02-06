Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून देखील महापौरपदी मनस्वी संदीप गिहे यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. बसपाने काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी ७ नगरसेवकांनी १० नामांकन अर्ज दाखल केले.

Updated On: Feb 06, 2026 | 03:00 PM
Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Follow Us:
Follow Us:
  • ठाकरे पक्षाकडून महापौरपदी मनस्वी संदीप गिहे यांचा अर्ज दाखल
  • येत्या मंगळवारी चित्र स्पष्ट होणार
  • काँग्रेसचे गटनेता म्हणून आ. वडेट्टीवार गटाचे राजेश अडूर यांची निवड
चंद्रपूर: मागील काही दिवसांपासून खा. प्रतिभा धानोरकर व आ. विजय वडेट्टीवार यांच्यातील वादावर अखेर दिल्ली येथे बुधवारी (दि.४) रात्री पडदा पडला. चंद्रपूर महापालिकेतील काँग्रेसचा तिढा अखेरीस सुटला. धानोरकर गटाचा महापौर तर वडेट्टीवार गटाकडे गटनेता व उपमहापौर देण्याचे ठरले. काँग्रेसचे गटनेता म्हणून आ. वडेट्टीवार गटाचे राजेश अडूर यांची निवड करण्यात आली आहे. तर महापालिकेत उपमहापौरपदी आ. विजय वडेट्टीवार गटाचे वसंत देशमुख यांनी अर्ज भरला आहे. असे असले तरी महापौर पदासाठी धानोरकर गटाच्या माजी महापौर संगीता अमृतकर, संगीता भोयर, सुनंदा धोबे व वैशाली महाडूळे या चौघांनी तर उपमहापौर पदासाठी राहुल चौधरी यांनी अर्ज दाखल केल्याने ‘….. तुला माझ्यावर भरोसा नाही का..? म्हणण्याची वेळ आ. वडेट्टीवरांवर आली आहे. विशेष म्हणजे राजेश अडूर यांच्या नियुक्तीचे पत्रदेखील पक्षाकडून अधिकृतरित्या विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे.

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

गुरुवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून देखील महापौरपदी मनस्वी संदीप गिहे यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. उपमहापौरपदी देखील खा. धानोरकर यांचे समर्थक राहुल चौधरी यांनी अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसचे समर्थन घेऊन विजयी झालेले जनविकास सेनेचे संस्थापक प्रदीप ऊर्फ पप्पू देशमुख यांनी देखील उपमहापौरपदासाठी नामांकन दाखल केल्याने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

याबाबत चर्चा होऊन अर्ज मागे घेण्यात येईल असे आ. वडेट्टीवार यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले असले तरी येत्या मंगळवारी चित्र स्पष्ट होणार आहे. सध्या काँग्रेसकडे २७नगरसेवक असून जनविकास सेना पप्पू देशमुख यांचे तीन नगरसेवक काँग्रेसबरोबर आहेत असे बोलले जात आहे. त्यांना एआयएमआयएम पक्षाने पाठिंबा दिल्याने तो एक नगरसेवक जनविकास सेनेबरोबर आहे. बसपाने देखील काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सध्या ३२ चे संख्याबळ असून अजून २ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची काँग्रेसला आवश्यकता आहे. चंद्रपूर महापालिकेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला स्थायी समिती देण्याची तयारी काँग्रेसने दर्शवली असली तरी स्थानिक पातळीवर उबाठा कार्यकर्ते महापौरपदासाठी आग्रही आहेत, हे महत्वाचे. या राजकीय खेळीत महापौर कोणत्या पक्षाचा बणतो याकडे लक्ष आहे.

महापौरसाठी १० तर उपमहापौरसाठी ६ अर्ज

गुरुवारी (दि.५) चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी ७ नगरसेवकांनी १० नामांकन अर्ज दाखल केले. तर उपमहापौर पदासाठी ५ नगरसेवकांनी ६ नामांकन अर्ज दाखल केले आहे. यामुळे आता महापौर आणि उपमहापौर पदाची चुरस वाढली आहे.

काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह संपला असला तरी त्यांच्याकडे बहुमत आजही नाहीं. आम्हाला जो महापौरपद देईल आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ ही आमची भूमिका आधी होती व आताही आहे. म्हणूनच महापौरपदासाठी नामांकन दाखल केले. येत्या १० तारखेला चित्र स्पष्ट होईल. – संदीप गिन्हे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना उबाला, चंद्रपूर.

MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

भाजपचे ३ उमेदवार

महापौर आमचाच असेल असा दावा भाजपने केलेला असताना गुरुवारी महापौरपदासाठी भाजपच्या संगीता खांडेकर व सरिता संदुरकर यांनी तर उपमहापौर पदासाठी संजय कंचर्लावार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. काहीही झाले तरी चंद्रपुरात उबाठा भाजपसोबत जाणार नाही, गरज पडल्यास आम्ही विरोधात बसू, अशी भूमिका शिवसेना उबाठाचे ज्येष्ठनेते संजय राऊत यांनी घेतल्याने स्थानिक पातळीवर शिवसेना उबाठा व भजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Congress deadlock ends party fields 4 candidates for mayor 2 for deputy mayor chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश
1

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात
2

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Chandrapur News: निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ ठप्प! देयकाच्या फक्त 8% निधी मिळाल्याने कामाला लागला ब्रेक
3

Chandrapur News: निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ ठप्प! देयकाच्या फक्त 8% निधी मिळाल्याने कामाला लागला ब्रेक

BMC Mayor Selection: ठरलं तर! ‘या’ दिवशी मुंबईला मिळणार नवा महापौर! ७ फेब्रुवारीला अर्ज प्रक्रिया; पाहा संपूर्ण कार्यक्रम
4

BMC Mayor Selection: ठरलं तर! ‘या’ दिवशी मुंबईला मिळणार नवा महापौर! ७ फेब्रुवारीला अर्ज प्रक्रिया; पाहा संपूर्ण कार्यक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 03:30 PM
Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Feb 06, 2026 | 03:18 PM
धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

Feb 06, 2026 | 03:11 PM
तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

Feb 06, 2026 | 03:08 PM
तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! ‘या’ राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्…

तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! ‘या’ राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्…

Feb 06, 2026 | 03:05 PM
Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Feb 06, 2026 | 03:00 PM
‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

Feb 06, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM