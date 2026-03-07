Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

मुंब्रायेथे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम खान यांच्या घराबाहेर पहाटे अज्ञातांनी गोळीबार केला. कारचे नुकसान झाले. पोलिसांवरही फायरिंग झाली. एका आरोपीला अटक, दुसरा फरार असून तपास सुरू आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:26 AM
crime
  • पहाटे नदीम खान यांच्या घराबाहेर कारवर गोळीबार
  • पोलिसांवरही दोन राऊंड फायर केल्याची माहिती
  • एका आरोपीला अटक, दुसऱ्याचा शोध सुरू
मुंबई: मुंब्रा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि कन्स्ट्रक्शन व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान उर्फ बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली आहे. अज्ञात हल्लेखोरांनी खान यांच्या घराबाहेर उभी असलेल्या गाडीवर गोळी झाडली तसेच हवेतही गोळीबार केला आहे. ही घटना मुंब्रा- कौसा परिसरात शनिवारी पहाटे घडली. या घटनेने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय घडलं नेमकं?

काही हल्लेखोर पहाटेच्या पावणे पाचच्या सुमारास घडल्याचे नदीम खान यांच्या घरासमोर येत गोळीबार केला आहे. यामध्ये एक गोळी घराबाहेर उभ्या असलेल्या कारला लागली असून वाहनाचे किरकोळ नुकसान झाले आहे. त्यांनतर आरोपींनी हवेत दोन गोळ्या झाडून परिसरात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Sindhudurg News: वाढदिवशी मोबाईलची मागणी पूर्ण झाली नाही; संतापातून युवकाने घेतला टोकाचा निर्णय

पोलिसांवरही गोळीबार

या घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहे. पोलिसांनी आरोपींना पकडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आरोपींनी पोलिसांवर देखील दोन राउंड फायर केले. या घटनेत दोन जखमी झाले असून त्यांना तातडीने जवळील काळसेकर रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे.

एक आरोपी अटकेत तर एक फरार

पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत शहाबाद उर्फ शंभू मुन्ना शमशाद कुरेशी (वय 28) या आरोपीला अटक केली आहे. तर या प्रकरणातील दुसरा आरोपी सध्या फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. पोलिसांनी नदीम खान यांच्या घराबाहेर चोक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. नदीम खान हे मुंब्रा परिसरात कन्स्ट्रक्शन व्यवसाय करतात सोशल मीडियावरही सक्रिय असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्यांची ओळख आहे.

व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

या घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये नदीम खान हल्लेखोरांवर संताप व्यक्त करतांना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच या पूर्वीही आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या आणि याबाबत पोलिसांकडे तक्रारही दिली होती असा दावा केला जात आहे. या प्रकरणी मुंब्रा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून गोळीबारामागील नेमके कारण काय होते. याचा सखोल तपास सुरु आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांकडून तपासले जात असून फरार आरोपीचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Beed Crime: बस स्थानकाजवळ तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या; शहरात खळबळ

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबाराची घटना कुठे घडली?

    Ans: ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा-कौसा परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी शहाबाद उर्फ शंभू कुरेशी या आरोपीला अटक केली असून दुसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.

  • Que: गोळीबारात काय नुकसान झाले?

    Ans: खान यांच्या घराबाहेर उभी असलेल्या कारला गोळी लागून किरकोळ नुकसान झाले.

Published On: Mar 07, 2026 | 11:26 AM

