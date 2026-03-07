Sindhudurg News: वाढदिवशी मोबाईलची मागणी पूर्ण झाली नाही; संतापातून युवकाने घेतला टोकाचा निर्णय

Beed Crime: बस स्थानकाजवळ तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या; शहरात खळबळ
काय घडलं नेमकं?
महागड्या मोबाईलच्या खरेदीसाठी आईने पैसे देण्यास नकार सल्याने एका २२ वर्षीय तरुणाने आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी गळफास लावून आत्महत्या केली आर्यन सुभाष रवंदे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो आपल्या आईसोबत जामसंडे येथे राहत होता. त्याची आई मोलमजुरी करून घराचा गाडा हाकत होती. तर आर्यन देखील वेल्डिंगची कामे करून त्यांना हातभार लावत होता.
५ मार्च रोजी आर्यनचा वाढदिवस होता. या निमित्ताने त्याने आईकडे महागड्या मोबाईलची मागणी केली होती. मात्र गरिबीमुळे आईने पैसे देण्यास नकार दिला. यालाच संतापून त्याने गुरुवारी रात्री ११.२० वाजण्याच्या सुमारास राहत्या घरातील हॉलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने जामसंडे येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
तपास सुरु
देवगड पोलिसांनी याप्रकरणाची ‘आकस्मिक मृत्यू’ म्हणून नोंद केली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
वासंती आणि मुलगा उमेश यांच्यात सातत्याने कौटुंबिक वाद होत होती. आरोपी उमेश हा कर्जबाजारी होता. त्याने विविध बँका आणि बचत गटांकडून कर्जे घेतली होती. त्यावरून मायलेकांमध्ये वाद आणि भांडण व्हायचे. बुधवारी रात्री वासंती या घरासमोरील अंगणात बसल्या होत्या. तेव्हा आरोपी उमेशने त्यांच्यावर बंदुकीतून गोळीबार केला. ही गोळी वासंती यांच्या थेट छातीत घुसल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
