Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

India vs New Zealand Final 2026: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंड एकमेकांसमोर येतील. हा सामना 8 मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय संघ तिसरा टी-20 ट्रॉफी जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवेल, तर न्यूझीलंड पहिला विश्वचषक जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवेल. जिंकणाऱ्या संघावर पैशांचा वर्षाव केला जाईल, तर पराभूत संघही श्रीमंत होईल.
आयसीसीने २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी एकूण १३.५ दशलक्ष रुपये (अंदाजे १२३.७७ कोटी रुपये) वाटप केले आहेत, जे २०२४ च्या टी२० विश्वचषकापेक्षा अंदाजे २० टक्के जास्त आहे. गेल्या टी२० विश्वचषकात आयसीसीने ११.२५ दशलक्ष डॉलर्स वाटले. विजेत्या भारतीय संघाला २.४५ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले, तर उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेला १.२८ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील विजेत्या संघाला अंदाजे ₹२७.५० कोटी (अंदाजे $२.७५ अब्ज) मिळतील, तर उपविजेत्या संघाला अंदाजे ₹१४.६७ कोटी (अंदाजे $१.४६ अब्ज) मिळतील. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील उपांत्य फेरीतील पराभूत संघांना अंदाजे ₹७.२४ कोटी (अंदाजे $७.२४ अब्ज) मिळतील. पाचव्या ते बाराव्या क्रमांकावर असलेल्या संघांना अंदाजे ₹३.४८ कोटी (अंदाजे $३.४८ अब्ज) मिळतील. १३व्या ते २०व्या क्रमांकावर असलेल्या संघांना अंदाजे ₹२.२९ कोटी (अंदाजे $२.२९ अब्ज) मिळतील.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने आले. न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर भारताने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडला हरवून महत्त्वपूर्ण सामना जिंकला.
विजेता: अंदाजे ₹२७.५० कोटी
उपविजेता: अंदाजे ₹१४.६७ कोटी
उपांत्य फेरीतील पराभूत संघ: अंदाजे ₹७.२४ कोटी
५ व्या ते १२ व्या क्रमांकाचे संघ: अंदाजे ₹३.४८ कोटी
१३ व्या ते २० व्या क्रमांकावर असलेले संघ: अंदाजे ₹२.२९ कोटी
भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये भारताचा संघ टायटल डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करेल.