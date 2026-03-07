Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Buldhana Crime: धक्कादायक! क्षुल्लक वादातून लहान भावाने मोठ्या भावाची चाकूने हत्या; पोलिसांनी उलगडला 'दृश्यम' स्टाईल प्लॅन

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे क्षुल्लक वादातून सख्ख्या लहान भावाने मोठ्या भावाच्या पोटात चाकू खुपसून हत्या केली. आरोपीने ‘दृश्यम’ चित्रपटाप्रमाणे बनाव रचून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:37 AM
  • खामगावच्या सुटाळा बुद्रुक येथे क्षुल्लक वादातून भावाची हत्या.
  • आरोपीने ‘अज्ञात व्यक्तीने हल्ला केला’ असा खोटा बनाव रचला.
  • पोलिसांच्या चौकशीत आरोपी मंगेश गायकीने गुन्ह्याची कबुली दिली.
बुलढाणा: बुलढाणा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या लहान भावानेच मोठ्या भावाची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर दृश्यम चित्रपटासारखा कट रचण्यात आला होता. पण पोलिसांनी आरोपीचा बनाव उलगडला आणि त्याला अटक केली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव देविदास महादेव गायकी असे आहे. ५ मार्च रोजी दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास देविदास आपल्या मित्रासह दारू पियुन घरी आला होता. यावेळी त्याचा लहान भाऊ मंगेश महादेव गायकी घरी होता. यावेळी देविदासच्या मित्राला लहान तू ‘घरी जा’ असे म्हटले. यावरून दोन्ही भावांमध्ये जोरदार भांडण सुरु झाले. वादाच्या भरात देविदासने मंगेशच्या डोक्यात हातातील कडे मारले. यामुळे संतप्त झालेल्या मंगेशने घरातील भाजी कापण्याचा चाकू आणून देविदासच्या डाव्या कुशीत आणि पोटात वार केले. या हल्ल्यात देविदास गंभीर जखमी झाला. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.

त्यांनतर सुरुवातीला कोण्या अज्ञात व्यक्तीने व्यक्तीने देविदासवर वार केले, अशी खोटी माहिती आईने पोलिसांना दिली. यावेळी संशय आल्याने वडील महादेव गायकी व आरोपी मंगेश महादेव गायकी या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी रात्री २ वाजता घटनास्थळाची पाहणी केली आणि घराची झडती घेतली. यावेळी मृतकाचे आई पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन दिशाभूल करत होती.

पोलिसांना आणखी संशय वाढला. शेवटी पोलिसांनी पोलिसी खाक्या दाखवल्या आणि आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली. पहाटेच्या सुमारास आरोपी मंगेश गायकी याने आपला गुन्हा कबूल केला. लीला महादेव गायकी यांच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील सुटाळा बुद्रुक येथे ही घटना घडली.

  • Que: खून कसा झाला?

    Ans: दोन्ही भावांमध्ये वाद झाल्यानंतर लहान भाऊ मंगेशने भाजी कापण्याच्या चाकूने मोठ्या भाऊ देविदासच्या पोटात वार केले.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीला कसे पकडले?

    Ans: आरोपीने ‘दृश्यम’ चित्रपटासारखा बनाव रचून पोलिसांना फसवण्याचा प्रयत्न केला, पण चौकशीत संशय आल्याने पोलिसांनी दबाव टाकताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

Published On: Mar 07, 2026 | 08:37 AM

