Beed Crime: आमच्या पाहुण्याला कामावर का नेतोस? म्हणत कात्रीने दात पाडले, डोकं फोडले आणि…

नेमकं प्रकरण काय?
जखमी मुकादमाचे नाव युवराज बारीकराव मांडवे (वय 28) असे आहे. तक्रारीनुसार, संबंधित मजूर युवराज यांच्याकडे स्वतःच्या इच्छेने काम करत होता. मात्र, “आमच्या पाहुण्याला कामावर का घेऊन जातोस?” या कारणावरून आरोपीने वाद घातला. युवराज यांनी संबंधित मजूर स्वतःच्या इच्छेने कामाला येत असल्याचे सांगून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आरोपीने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
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कात्रीने हल्ला, गंभीर दुखापत
तक्रारीनुसार, आरोपीने युवराज यांच्यावर कात्रीने हल्ला करून त्यांच्या तोंडावर वार केले. या हल्ल्यात त्यांचे दात तुटले. त्यानंतर त्यांना जमिनीवर आपटल्याने डोक्यालाही गंभीर दुखापत झाली. मानेवर, डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमा झाल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
कारवाईची मागणी
या प्रकरणी तुषार बबनराव मंडलिक याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिरूर कासार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून नेमका वाद कशामुळे झाला, याचा पोलीस तपास करत आहेत.
पती खूप दारु पित होता… पत्नीने तारेने गळा आवळून केली हत्या, पोलिसांना सांगितली हार्ट अटॅकची खोटी कहाणी
राज्यात काैंटुबिक गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. किरकोळ वाद कधी भीषण रुप घेईल ते सांगता येत नाही आणि या प्रकरणातही असेच काहीसे घडून आले. पतीच्या दारुच्या व्यसनाला कंटाळून पत्नीनेच तारेने गळा आवळत पतीची हत्या केली. पतीच्या खूनानंतर जणू आपल्याला काही माहितीच नाही असा बनाव तिने रचला. तसेच पोलिसांपासून वाचण्यासाठी तिने पतीचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याची खोटी कहाणीही सर्वांना ऐकवली. तथापि पोलिसांना संशय येताच त्यांनी महिलेची सक्तीने चाैकशी केली ज्यात तिने आपला गुन्हा कबूल केला.
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Ans: शिरूर कासार, बीड.
Ans: युवराज बारीकराव मांडवे.
Ans: तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला आहे.