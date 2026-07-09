Kolhapur Crime: आठ वर्षांच्या प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी अंत; एसटी स्टँडवरच भरदिवसा कोयत्याने सपासप वार करून हत्या

Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण
काय घडलं नेमकं?
अमृता दीपक कांबळे (वय ३०) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचा नाव आहे. दीपक लाडू कांबळे ( वय ३५, रा. सावर्डे) असे संशयिताचे नाव आहे. आठ वर्षांपूर्वी अमृता आणि दीपक यांनी प्रेमविवाह केला होता. त्यांना दोन मुली असून, पती-पत्नीमध्ये काही दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. आज अमृता कांबळे या एका वकिलाला भेटण्यासाठी एसटी स्टँडमागील कॉम्प्लेक्समध्ये आल्या असताना दीपक कांबळे तेथे पोहोचला. दोघांमध्ये वाद झाल्यानंतर त्याने सोबत आणलेल्या कोयत्याने अमृता यांच्यावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या अमृता यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
ही माझी पत्नी आहे…
हल्ला रोखण्यासाठी काही नागरिकांनी प्रयत्न केला. मात्र, “ही माझी पत्नी आहे, तुम्ही मध्ये पडू नका,” असे म्हणत आरोपीने त्यांनाही धक्काबुक्की करत घटनास्थळावरून फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा व तपासाच्या सूचना दिल्या. या प्रकरणाची वडगाव पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून आरोपीचा शोध सुरू आहे. प्राथमिक तपासात चारित्र्याच्या संशयातून हा खून झाल्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…
कोल्हापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अश्लील व्हिडीओ आपल्याकडे असल्याचा धाक दाखवत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर आचार करतांना देखील व्हिडीओ काढण्यात आला. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी सातजणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यातून चार अल्पवयीन मुले आहेत. पोलिसांनी अटक केलेल्या तीन आरोपींचे नावे अमन आदम शेख (वय २०), अल्ताफ बशीर नायकवडे (२१), अनिकेत संजय भोरे (२३, तिघे रा. इचलकरंजी) अशी आहेत.
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Ans: पेठवडगाव, कोल्हापूर.
Ans: चारित्र्याचा संशय.
Ans: आरोपी फरार असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.