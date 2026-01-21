Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

सिडकोतील २१ वर्षीय शुभम व्यापारी याने खांडे मळा परिसरातील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. वडिलांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या १५ दिवसांत ही घटना घडली असून आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 10:55 AM
  • सिडकोतील शुभम व्यापारी चार दिवस बेपत्ता होता; विहिरीत मृतदेह आढळला
  • वडिलांचे अपघाती निधन १५ दिवसांपूर्वी; कुटुंबावर दुहेरी आघात
  • अंबड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद, तपास सुरू
नाशिक: नाशिक येथील सिडको परिसरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना घडली आहे. तरुणाचे नाव शुभम बाळासाहेब व्यापारी(सिडको परिसरातील दत्त चौक, लक्ष्मीनगर, महाले फार्म) असे आहे. अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी त्याच्या वडिलांचं अपघाती निधन झालं होत. त्यानंतर शुभमने खांडे मळा परिसरातील एका विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

शुभमचे वडील बाळासाहेब व्यापारी हे फळव्यवसाय करत होते. त्यांचा एका अपघातात मृत्यू झाला होता. वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांनी दहावा आणि तेरावा असे धार्मिक विधी पार पाडले होते. त्यांनतर अवघ्या दोन दिवसात १५ जानेवारी रोजी मतदान असल्याने अनेक नातेवाईक आपापल्या कामानिमित्त बाहेर गेले होते. याच दरम्यान शुभम घरातून अचानक बेपत्ता झाला. त्याचा शोध घेण्यासाठी कुटुंबीयांनी सुरुवात केली. मात्र तो सापडला नाही.

चार दिवसानंतर सापडला मृतदेह

अखेर चार दिवसानंतर रविवारी (दि. 19) रोजी सकाळच्या सुमारास सिडकोतील खांडे मळा परिसरातील एका विहिरीत शुभमचा मृतदेह तरंगताना नागरिकांच्या निदर्शनास आला. नागरिकांनी याची माहिती तात्काळ अंबड पोलीस ठाण्यात दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्तळी धाव घेत मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला. त्यानंतर नातेवाईकांना बोलावून मृतदेहाची ओळख पटवण्यात आली. मृतदेह शुभम व्यापारी याचा असल्याची खात्री झाली. शुभमच्या मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.

कारण अद्याप अस्पष्ट

शुभमने आत्महत्या का केली. यामागचे नेमके कारण काय? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. वडिलांच्या निधनानंतर तो मानसिक तणावात होता का, याचा तपास पोलीस करत आहे. अंबड पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सिडको परिसरातील खांडे मळा भागातील एका विहिरीत.

  • Que: मृत तरुण कोण होता?

    Ans: सिडकोतील लक्ष्मीनगर भागात राहणारा २१ वर्षीय शुभम बाळासाहेब व्यापारी.

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय?

    Ans: कारण अद्याप स्पष्ट नाही; वडिलांच्या निधनानंतर मानसिक तणाव होता का, याचा तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 21, 2026 | 10:55 AM

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Jan 21, 2026 | 10:55 AM
