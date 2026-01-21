Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Drugs Worth A 25 Crores Rupees Were Seized By Pune Rural Police

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

शिरूर शहरात एकाकडून ड्रग्जची विक्री केली जात असल्याची माहिती समोर आली. या माहितीनंतर पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शिरूर पोलिसांचे पथक तयारकरून एकत्रित कारवाई केली.

Updated On: Jan 21, 2026 | 10:52 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे / अक्षय फाटक : जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली असून, तबल २५ कोटींच्या जवळपास साडे दहा किलो मेफेड्रोन हा अमली पदार्थ जप्त केला आहे. धक्कादायक म्हणजे या ड्रग्ज प्रकरणात अहिल्यानगर पोलिस दलातील एका कर्मचाऱ्याला देखील पुणे ग्रामीण पोलिसांनी पकडले आहे. आरोपींच्या संपर्कात असल्यावरून त्याला ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, या कारवाईने पोलिस दलासह राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतले असून, आणखी काही धागेदोरे हाती लागले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, शिरूर शहरात एकाकडून ड्रग्जची विक्री केली जात असल्याची माहिती समोर आली. या माहितीनंतर पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शिरूर पोलिसांचे पथक तयार करून एकत्रित कारवाई केली. एकाला पकडून त्यांच्याकडून प्रथम 1 किलो मेफेड्रोन पकडले होते. पुढच्या तपासात आणखी माहिती समोर आली. पुन्हा दोन जणांना पकडत तबल साडे नऊ किलो मेफेड्रोन पकडण्यात आले. या तिघांकडून पुढील रॅकेट देखील समोर आले. त्याचवेळी आहिल्यानगर पोलिस दलातील एक पोलिस अंमलदार आरोपींच्या सातत्याने संपर्कात असल्याचे दिसून आले. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी चौघांना पकडत साडे दहा किलो मेफेड्रोन आणि इतर साहित्य असा जवळपास 25 कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हेदेखील वाचा : Chhatrapati Sambhajinagar Crime: मोठी कारवाई! संभाजीनगरमध्ये ६१ ग्रॅम एमडीसह तिघांना अटक; तर ‘इतक्या’ लाखाचा ऐवज जप्त

पुण्यात गेल्या वर्षी पुणे पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस आले होते. त्यावेळी रांजणगाव एमआयडीसी भागातील एका कारखान्यात उच्च दर्जाचे मेफेड्रोन पकडण्यात आले होते. जवळपास ३६०० कोटींचे मेफेड्रोन पकडले गेले होते. त्यानंतर पुणे ड्रग्जच्या विळख्यात गेल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले होते. पोलिसांनी या कारवाईनंतर शहरासह वेगवेगळ्या राज्यात व शहरात देखील छापेमारी केली होती.

दरम्यान, आता जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात देखील मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज रॅकेट चालवले जात असल्याचे या एका कारवाईवरून समोर आले आहे. शिरूर शहरात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

हेदेखील वाचा : Crime News: कोकण टास्क फोर्सची धडक कारवाई; तब्बल 55 कोटी 88 लाखांचे ड्रग्स केले उद्ध्वस्त

Web Title: Drugs worth a 25 crores rupees were seized by pune rural police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण
1

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
2

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
3

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया
4

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

Jan 21, 2026 | 10:49 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Jan 21, 2026 | 10:44 AM
OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Jan 21, 2026 | 10:33 AM
नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

Jan 21, 2026 | 10:32 AM
‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

Jan 21, 2026 | 10:24 AM
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 10:23 AM
Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Jan 21, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM