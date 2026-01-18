Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Navi Mumbai Crime Cybercriminals Wreak Havoc In Navi Mumbai An 80 Year Old Man From Kharghar Defrauded Of Rs 438 Crore In An Online Scam

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा कहर; खारघरमधील 80 वर्षीय वृद्धाची 4.38 कोटींची ऑनलाईन फसवणूक

नवी मुंबईतील खारघर येथे 80 वर्षीय निवृत्त वृद्धाची तब्बल 4.38 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक झाली. बनावट शासकीय नोटीसा, अटकेची भीती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे वापरून आरोपींनी वृद्धाला मानसिक दबावाखाली आणत पैसे उकळले.

Updated On: Jan 18, 2026 | 12:13 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • खारघरमधील 80 वर्षीय निवृत्त वृद्धाची 4.38 कोटींची सायबर फसवणूक
  • बनावट शासकीय कागदपत्रे व अटकेची धमकी देऊन पैसे उकळले
  • फोन, WhatsApp व ऑनलाइन माध्यमातून संपर्क
नवी मुंबई: नवी मुंबई येथून एक सायबर फसवणुकीची एक बातमी समोर आली आहे. खारघर येथील ८० वर्षीय निवृत्त वृद्धाची तब्बल ४ कोटी ३८ लाख ६२ हजार २१० रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. अटकेची भीती दखवत आणि बनावट शासकीय कागदपत्रे आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावे वापरून ही फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे नवी मुंबईत संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.

Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारचा भीषण अपघात, 5 ठार

कशी झाली फसवणूक ?

फसवणूक झालेल्या ८० वर्षीय वृद्धाचे नावे सुरेंद्रकुमार शर्मा असे आहे. ते खारघर, नवी मुंबई येथे वास्तव्यास आहेत. ते निवृत्त असून शांत आयुष्य जगत होते. मात्र २१ नोव्हेंबर २०२५ ते ९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत अनोळखी सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना जाळ्यात ओढले. अनोळखी आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीला फोन कॉल्स, व्हॉट्सॲप आणि इतर ऑनलाइन माध्यमांतून संपर्क साधला. त्यांनी स्वतःला शासकीय यंत्रणेशी संबंधित असल्याचे भासवले. विशेष म्हणजे आरोपींनी संदीप राव, प्रदीप जैसवाल आणि विश्वास नांगरे पाटील यांसारख्या ओळखीच्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांचा वापर करून फिर्यादीवर विश्वास बसवण्याचा प्रयत्न केला.

आरोपींनी बनावट शासकीय नोटीसा, पत्रे आणि कागदपत्रे पाठवून फिर्यादीला एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात अडकवण्यात आले असल्याचा आभास निर्माण केला. “तुमच्यावर गुन्हा दाखल असून तातडीने अटक होऊ शकते,” अशी धमकी देत त्यांनी वृद्धाला घाबरवले. या मानसिक दबावामुळे आणि समाजात बदनामी होण्याच्या भीतीपोटी फिर्यादीने आरोपींनी सांगितलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये ४,३८,६२,२१० कोटी पैसे वर्ग केले.ही रक्कम त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीची असल्याने वृद्ध नागरिकाला मानसिक धक्का बसला आहे.

या प्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची सायबर पोलिसांनी बी.एन.एस (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) अंतर्गत विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अज्ञात आरोपींचा शोध घेत आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही आहे. मात्र आरोपींनी वापरलेले मोबाईल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, व्यवहारांची साखळी (money trail) आणि डिजिटल पुरावे तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतील बँक खात्यांचा वापर झाला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

सायबर पोलिसांचे आवाहन

सायबर पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही शासकीय अधिकारी फोन किंवा ऑनलाइन माध्यमातून पैसे मागत नाही, तसेच अटकेची पूर्वसूचना देत नाही, हे नागरिकांनी लक्षात ठेवावे, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नवी मुंबईतील खारघर परिसरात.

  • Que: फसवणूक किती रकमेची झाली?

    Ans: तब्बल 4 कोटी 38 लाख 62 हजार 210 रुपये.

  • Que: आरोपींनी फसवणूक कशी केली?

    Ans: शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून, अटकेची भीती दाखवून व बनावट नोटीसा पाठवून.

Web Title: Navi mumbai crime cybercriminals wreak havoc in navi mumbai an 80 year old man from kharghar defrauded of rs 438 crore in an online scam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक
1

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला
2

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार
3

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज
4

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM