“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल

NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज़ लिया,
किसी माँ ने गहने बेचे,
लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की, और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2026
सरकारवरील आपला हल्ला कायम ठेवत राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “त्यांच्या या कष्टाच्या बदल्यात त्यांना काय मिळते? तर पेपर फुटी, सरकारचा निष्काळजीपणा आणि शिक्षण क्षेत्रात खोलवर रुजलेला संस्थात्मक भ्रष्टाचार. हे केवळ एक अपयश नाही; तर हा या देशातील तरुणांविरुद्ध केलेला एक गुन्हा आहे. वारंवार, ‘पेपर माफिया’ कोणत्याही शिक्षेशिवाय मोकाट सुटतो, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना मात्र याची किंमत मोजावी लागते. आता, लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा मानसिक तणाव, आर्थिक बोजा आणि अनिश्चिततेच्या काळातून जावे लागेल.”
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) मंगळवारी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘NEET-UG-2026’ रद्द केल्याची घोषणा केली. ही परीक्षा मूळतः ३ मे रोजी घेण्यात आली होती. त्याच वेळी, सरकारने या “अनियमिततांची” सखोल चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेली ही परीक्षा आता पुन्हा नव्याने घेतली जाईल; या पुनर्परीक्षेच्या निश्चित तारखा स्वतंत्रपणे कळवल्या जातील. ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जारी केलेल्या निवेदनात, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने स्पष्ट केले की, पारदर्शकता जपण्यासाठी आणि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. NEET-UG 2026 परीक्षा ३ मे रोजी भारतातील ५५१ शहरांमध्ये आणि परदेशातील १४ शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. ही परीक्षा सुमारे २३ लाख नोंदणीकृत उमेदवारांनी दिली होती.
NEET पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात या प्रकरणाचे धागादोरे नाशिकपर्यंत जाऊन पोहोचतात. प्रश्नपत्रिकेची पहिली प्रत नाशिकमध्येच फुटल्याचा आरोप केला जात आहे. नाशिकमध्ये फुटल्यानंतर, ही प्रश्नपत्रिका हरियाणामध्ये पोहोचली; जिथे तिच्या १० प्रती (सेट्स) तयार करण्यात आल्या. त्यानंतर, हरियाणामधून ही NEET प्रश्नपत्रिका अगदी सहजपणे बिहार, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंत पोहोचली.
