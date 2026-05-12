Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Rahul Gandhi Launches Fierce Attack On Government Over Cancellation Of Neet Exam

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल

Rahul Gandhi on Neet Paper Leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. "हा तरुणांच्या भविष्याशी खेळणारा गुन्हा आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 03:36 PM
NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल (Photo Credit- X)

NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”
  • NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल
  • वाचा सविस्तर वाचा…
Rahul Gandhi on Neet Paper Leak News: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकारला लक्ष्य करत राहुल यांनी मंगळवारी म्हटले की, “तथाकथित ‘अमृत काळ’ हा देशासाठी आता ‘विष काळ’  बनला आहे.” काँग्रेस नेत्याने ठामपणे सांगितले की, प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे २२ लाखा पेक्षा विद्यार्थ्यांची स्वप्ने धुळीस मिळाली आहेत आणि भाजपचे “भ्रष्ट सरकार” या परिस्थितीला जबाबदार आहे. राहुल यांनी नमूद केले की, या परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांनी बँकांकडून कर्जे घेतली, काही मातांनी तर आपले दागिनेही गहाण ठेवले आणि विद्यार्थ्यांनी स्वतः रात्रंदिवस जागून अभ्यास केला.

हा देशातील तरुणांविरुद्धचा गुन्हा आहे: राहुल

सरकारवरील आपला हल्ला कायम ठेवत राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “त्यांच्या या कष्टाच्या बदल्यात त्यांना काय मिळते? तर पेपर फुटी, सरकारचा निष्काळजीपणा आणि शिक्षण क्षेत्रात खोलवर रुजलेला संस्थात्मक भ्रष्टाचार. हे केवळ एक अपयश नाही; तर हा या देशातील तरुणांविरुद्ध केलेला एक गुन्हा आहे. वारंवार, ‘पेपर माफिया’ कोणत्याही शिक्षेशिवाय मोकाट सुटतो, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना मात्र याची किंमत मोजावी लागते. आता, लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा मानसिक तणाव, आर्थिक बोजा आणि अनिश्चिततेच्या काळातून जावे लागेल.”

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

३ मे रोजी परीक्षा झाली होती

प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) मंगळवारी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘NEET-UG-2026’ रद्द केल्याची घोषणा केली. ही परीक्षा मूळतः ३ मे रोजी घेण्यात आली होती. त्याच वेळी, सरकारने या “अनियमिततांची” सखोल चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेली ही परीक्षा आता पुन्हा नव्याने घेतली जाईल; या पुनर्परीक्षेच्या निश्चित तारखा स्वतंत्रपणे कळवल्या जातील. ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जारी केलेल्या निवेदनात, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने स्पष्ट केले की, पारदर्शकता जपण्यासाठी आणि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. NEET-UG 2026 परीक्षा ३ मे रोजी भारतातील ५५१ शहरांमध्ये आणि परदेशातील १४ शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. ही परीक्षा सुमारे २३ लाख नोंदणीकृत उमेदवारांनी दिली होती.

NEET पेपरफुटी प्रकरणाचे नाशिकशी असलेले संबध

NEET पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात या प्रकरणाचे धागादोरे नाशिकपर्यंत जाऊन पोहोचतात. प्रश्नपत्रिकेची पहिली प्रत नाशिकमध्येच फुटल्याचा आरोप केला जात आहे. नाशिकमध्ये फुटल्यानंतर, ही प्रश्नपत्रिका हरियाणामध्ये पोहोचली; जिथे तिच्या १० प्रती (सेट्स) तयार करण्यात आल्या. त्यानंतर, हरियाणामधून ही NEET प्रश्नपत्रिका अगदी सहजपणे बिहार, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंत पोहोचली.

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार?

Web Title: Rahul gandhi launches fierce attack on government over cancellation of neet exam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
2

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा
3

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?
4

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM