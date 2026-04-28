  • Nesco Concert Drug Overdose Case Actress Jiya Jacob Police Custody Extended Sensational Details Revealed During Police Interrogation

नेस्को अंमली पदार्थ प्रकरणातील ‘या’ बॉलीवूड अभिनेत्रीच्या खात्यात ड्रग्स रॅकेटचे गुपित? पोलीस चौकशीत खळबळजनक माहिती समोर

मुंबईतील अंधेरी परिसरातील एका बारमध्ये काम करणाऱ्या मॉडेल-अभिनेत्रीच्या बँक खात्यांमधून ड्रग्स रॅकेटशी संबंधित धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. ‘जिया उर्फ रेचल’ या नावाने ओळखली जाणारी ही महिला नेमकी कोण आहे?

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:11 PM
मुंबईतील गोरेगाव येथे नेस्कोच्या एका कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्सच्या ओव्हरडोजमुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले आहे की, अंधेरीतील एका बारमध्ये नृत्य करणारी मॉडेल आणि अभिनेत्री बार डान्सर जिया जेकब हिने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असावी. ओशिवारा पोलिसांनी २०२० मध्ये अंधेरीतील एका बारवर छापा टाकून जियासह पाच बारगर्ल्सना ताब्यात घेतले होते. आता, राहेल नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या जियाला या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.

पाच वर्षांपूर्वी, अंधेरीतील एका प्रसिद्ध बारमध्ये नृत्य करणारी ३३ वर्षीय प्रसिद्ध बार डान्सर जिया जेकब उर्फ ​​राहेल, एकेकाळी एक नावाजलेली बारगर्ल होती. तिच्या सौंदर्यामुळे आणि नृत्यकौशल्यामुळे ती एक मॉडेल डान्सर म्हणून ओळखली जात होती. तिचा परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी दूरदूरहून लोक बारमध्ये गर्दी करत असत. मात्र, २०२० मध्ये, बारच्या चालकांवर बारगर्ल्सना अश्लील नृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप झाला, ज्यामुळे ओशिवारा पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकला.

एकूण पाच मुलींना अटक

पोलिसांच्या माहितीनुसार, जियासह पाच मुलींना अटक करण्यात आली होती. नंतर सर्वांची सुटका करण्यात आली. जिया, एक नृत्यांगना, बारमध्ये अनेक श्रीमंत ग्राहकांशी ओळख झाल्यामुळे तिने नंतर अभिनेत्री बनण्याचा निर्णय घेतला, त्यापैकी काही जण चित्रपटसृष्टीशी संबंधित होते. या ओळखीमुळे जियाने काही कमी बजेटच्या चित्रपटांमध्ये काम केले, पण ती यशस्वी होऊ शकली नाही. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, त्यानंतर जियाला पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्यात आले, जिथे तिने झगमगत्या जगाचा त्याग केला.

मार्कसोबत मैत्री, ड्रग्जच्या धंद्यात प्रवेश

पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, जियाची बारमध्ये मार्क, जो महेश खेमलानी म्हणूनही ओळखला जातो, त्याच्याशी मैत्री झाली. मार्क वारंवार परदेशात प्रवास करायचा, जिथे जियासुद्धा भेट द्यायची. ते दोघे दोन वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले. तथापि, मार्कने जियाशी लग्न केले की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, मार्क जियाच्या मीरा रोडवरील फ्लॅटचे आणि त्याच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करतो. त्यामुळे, मार्क स्वतःपेक्षा जियावर जास्त विश्वास ठेवतो. वनराई पोलिसांकडे याचा पुरावा आहे, कारण जेव्हा त्यांनी जियाच्या बँक खात्यांची तपासणी केली, तेव्हा त्यांना ५० लाख रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती मिळाली. तथापि, नेस्को ड्रग स्कँडलनंतर, या खात्यातील शिल्लक शून्य असल्याचे दिसून आले, जी रक्कम दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली किंवा बिटकॉइनमध्ये रूपांतरित करण्यात आली असावी, असा पोलिसांना संशय आहे. नेस्को स्कँडलमध्ये ड्रग्स पुरवल्याचा आरोप असलेले आयुष साहित्य, शुभ अग्रवाल, विनीत गेरलानी आणि आनंद पटेल यांनी याच खात्यात पैसे जमा केले होते, असा पोलिसांचा दावा आहे.

जिया मार्कच्या माध्यमातून ड्रग्सच्या व्यापारात उतरली

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जिया मार्कच्या माध्यमातून ड्रग्सच्या व्यापारात उतरली. त्यामुळे, या सिंडिकेटमध्ये सामील असलेल्या लोकांबद्दल जियाला संपूर्ण माहिती आहे. पोलीस तिच्या बँक खात्याचे आणि अनेक ड्रग तस्करांचे संबंध तपासत आहेत. सध्या, मार्क परदेशात फरार आहे. तिच्या भावाला (मार्कला) वनराई पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले आहे. जिया सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडीत आहे, तर इतर १० आरोपी न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात आहेत.

Published On: Apr 28, 2026 | 05:11 PM

