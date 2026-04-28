Solapur Crime: ‘पैसे मागितले म्हणून मारला!’ सकाळीच रक्ताचा सडा; मोहोळ तालुक्यातील घटना

सोलापूर जिल्ह्यात वडदेगाव येथे पैशांच्या वादातून दत्ता बागल (38) यांची कालव्यावर धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल असून एक जखमीवर उपचार सुरू आहेत.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:37 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उधारीच्या पैशांवरून वाद विकोपाला
  • कालव्यावर धारदार शस्त्राने दत्ता बागलची हत्या
  • दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा; एक जखमी गंभीर
सोलापूर: मैत्रीमध्ये आपण एकमेकांना पक्षाचे व्यवहार करत असतो. अनेकदा पैशाच्या वादातून भांडण झाल्याच आपण पाहील आहे. मात्र ते बाहेरच्या व्यवहारात असो की कौटुंबिक व्यवहारात अनेकदा भांडण होत. मात्र आता सोलापूर जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. ती म्हणजे वडदेगाव परिसरात एकाने कॅनोल वर सकाळच्या सत्रात भांडणाने रौद्र रूप धारण केल आणि त्याचा थेट पर्यवसान हे खुनात झाल. दत्त नागनाथ बागल ( वय ३८ ) अस मृत व्यक्तीचं नाव आहे. त्याच्याच गावातील मंगेश सुरेश डोंगरे याने त्याचा खून केल्याची घटना घडली आहे.

खुनाच नक्की कारण काय ?

दत्ता बागल हा वडदेगाव गावात एक जनाच्या शेतात मोलमजुरी करण्याचं काम करतो. त्याने मंगेश डोंगरे याला पैसे दिले होते. पैसे का मागितले याचा राग हा सुरेश डोंगरे यांच्या मनात होता. त्याने सकाळच्या सत्रात कॅनोलवर गाठल आणि सकाळीच रक्ताचा सडा पाहायला मिळाल. मंगेश डोंगरे आणि समर्थ जगताप यांनी धारधार शस्त्राने हत्या केली. दत्ता याने पैसे हे मंगेशला दिले होते. त्यासाठी तो मंगेश कडे तगादा लावत होता. सकाळी कालव्यावर चर्चा करायला आला आणि आल्या आल्या शिवीगाळ करायला सुरुवात केली आणि धारदार शस्त्राने वार केले.

तुला आज जिवंत ठेवणार नाही म्हणत केला वार

सकाळी कालव्यावर आल्यावर विठ्ठल बागल याने त्याचा भाऊ दत्ता याला शिवीगाळ करायला सुरवात केली. आज तुला मी जिवंत ठेवणार नाही म्हणत थेट खून केला आणि त्या नंतर ते फरार झाले. त्यानंतर दोन जणांना कामती पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मंगेश डोंगरे आणि समर्थन जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. दत्ता यांचा मामा मध्ये आला होता मात्र त्याला देखील शास्त्राने वार करण्यात आले. त्या नंतर मामा समाधान जाधव याला ही गंभीर मार लागला आहे. याला खाजगी रुग्णालयात दाखल केल आहे. तो गंभीर अवस्थेत असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील वडदेगाव परिसरात.

  • Que: खुनामागील कारण काय?

    Ans: उधारीच्या पैशांवरून झालेला वाद.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले.

Published On: Apr 28, 2026 | 03:37 PM

