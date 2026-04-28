Solapur Crime: ‘पैसे मागितले म्हणून मारला!’ सकाळीच रक्ताचा सडा; मोहोळ तालुक्यातील घटना

Sangli Crime: ‘बघण्यावरून’ वाद, समजूत काढायला गेला मात्र प्राण गमावला; मिरज हादरली
खुनाच नक्की कारण काय ?
दत्ता बागल हा वडदेगाव गावात एक जनाच्या शेतात मोलमजुरी करण्याचं काम करतो. त्याने मंगेश डोंगरे याला पैसे दिले होते. पैसे का मागितले याचा राग हा सुरेश डोंगरे यांच्या मनात होता. त्याने सकाळच्या सत्रात कॅनोलवर गाठल आणि सकाळीच रक्ताचा सडा पाहायला मिळाल. मंगेश डोंगरे आणि समर्थ जगताप यांनी धारधार शस्त्राने हत्या केली. दत्ता याने पैसे हे मंगेशला दिले होते. त्यासाठी तो मंगेश कडे तगादा लावत होता. सकाळी कालव्यावर चर्चा करायला आला आणि आल्या आल्या शिवीगाळ करायला सुरुवात केली आणि धारदार शस्त्राने वार केले.
तुला आज जिवंत ठेवणार नाही म्हणत केला वार
सकाळी कालव्यावर आल्यावर विठ्ठल बागल याने त्याचा भाऊ दत्ता याला शिवीगाळ करायला सुरवात केली. आज तुला मी जिवंत ठेवणार नाही म्हणत थेट खून केला आणि त्या नंतर ते फरार झाले. त्यानंतर दोन जणांना कामती पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मंगेश डोंगरे आणि समर्थन जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. दत्ता यांचा मामा मध्ये आला होता मात्र त्याला देखील शास्त्राने वार करण्यात आले. त्या नंतर मामा समाधान जाधव याला ही गंभीर मार लागला आहे. याला खाजगी रुग्णालयात दाखल केल आहे. तो गंभीर अवस्थेत असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील वडदेगाव परिसरात.
Ans: उधारीच्या पैशांवरून झालेला वाद.
Ans: दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले.