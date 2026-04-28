विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी राष्ट्रवादीत तुफान स्पर्धा; पिंपरी-चिंचवडमधील ‘या’ नावाचीही जोरदार चर्चा

विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) यावेळी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. योगेश बहल यांना उमेदवारी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:42 PM
पिंपरी : विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) यावेळी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहराला आजवर विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने निर्माण झालेला ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी शहरातील २५ हून अधिक माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांना भेटून शहराध्यक्ष योगेश बहल यांना उमेदवारी देण्याची लेखी मागणी यावेळी करण्यात आली.

 

या शिष्टमंडळात माजी महापौर डॉ. वैशाली घोडेकर, माजी उपमहापौर डब्बू आसवाणी, सीमा सावळे, वैशाली काळभोर, अतुल शितोळे, जितेंद्र ननावरे, फजल शेख, संतोष बारणे, राजेंद्र जगताप, प्रकाश सोमवंशी, निकिता कदम, विकास साने, राजू बनसोडे, शेखर चिंचवडे, वर्षा जगताप, उज्वला ढोरे, प्रियंका कुदळे यांच्यासह अनेक आजी-माजी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

२५ माजी नगरसेवकांचे ‘देवगिरी’वर शक्तिप्रदर्शन

येत्या १२ मे रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादीच्या वाट्याला येणाऱ्या एका जागेसाठी राज्यभरातून मोठी चढाओढ आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईतील ‘देवगिरी’ निवासस्थानी धाव घेत आपली दावेदारी भक्कम केली. ३७ पैकी २५ माजी नगरसेवकांसह सुमारे ५० पदाधिकाऱ्यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार यांनी दिल्याची माहिती शहर कार्याध्यक्ष फजल शेख व माजी नगरसेविका वर्षा जगताप यांनी दिली.

योगेश बहल यांच्याच नावाचा आग्रह का?

निवेदनात माजी महापौर योगेश बहल यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा दाखला देण्यात आला आहे. बहल यांनी १९९२ पासून सलग सात वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याचा विक्रम केला आहे. त्यांनी पालिकेत: महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, दोन वेळा शहराध्यक्ष अशा सर्व महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते अजित पवार यांचे अत्यंत निष्ठावान मानले जातात. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा शहराच्या विकासाला आणि पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी होईल, असा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 04:39 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

