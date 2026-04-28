“स्वप्नांशी प्रामाणिक राहा…”; Virat Kohli ने क्रिकेट अकादमीच्या उद्घाटनप्रसंगी मुलांना दिला यशाचा ‘विराट’ मंत्र

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना विराट कोहली म्हणाला, “मला येथे आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद. मला शाळांमध्ये बोलण्याची सवय नाही, त्यामुळे मला हे थोडे विचित्र वाटत आहे मुख्यतः कारण मी क्रिकेटसाठी शाळेचे वातावरण खूप वर्षांपूर्वीच मागे सोडले होते; आणि नेमक्या याच विषयावर मला आज बोलायचे आहे. मला शाळेच्या वातावरणाची पूर्ण जाणीव आहे; तुम्ही सर्व मुले सध्या ज्या प्रक्रियेतून आणि टप्प्यातून जात आहात, त्याच प्रक्रियेतून आणि टप्प्यातून मी देखील गेलो आहे. आणि, माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून सांगायचे तर, मी तुमच्याशी फक्त एवढेच शेअर करू शकतो की, अगदी लहान वयातच माझे लक्ष आणि माझ्या प्राथमिकता कशा बदलल्या होत्या.”
#WATCH | Delhi: Cricket star Virat Kohli inaugurated a branch of West Delhi Cricket Academy at DPS RK Puram. His childhood coach, Rajkumar Sharma was also with him. pic.twitter.com/gQumDN5om8 — ANI (@ANI) April 28, 2026
Virat Kohli Giving A Speech At The Inauguration Ceremony. 👑 pic.twitter.com/oZj3VirCmi — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) April 28, 2026
कोहलीने पुढे सांगितले, “मला तुम्हाला हेच सांगायचे आहे की, शाळा हे असे एक ठिकाण आहे जिथे तुम्ही काहीतरी शिकण्यासाठी येता, जिथे तुमची वाढ होते आणि जिथे तुम्ही अधिक चांगले माणूस म्हणून घडता.” एखाद्याच्या आयुष्यात शिक्षकांची भूमिका किती महत्त्वाची असते यावर भर देत, कोहलीने विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की त्यांनी आपल्या शिक्षकांचा अत्यंत आदर आणि सन्मान करावा. त्याने नमूद केले की, शिक्षक आपल्या स्वतःच्या आयुष्यातील काही भाग आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित करतात; त्यामुळे, त्यांना ज्या आदराची, लक्ष देण्याची आणि सन्मानाची गरज आहे, तो त्यांना देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
क्रिकेटप्रती असलेली आपली सुरुवातीची कटिबद्धता आणि आपल्या ध्येयांबद्दल असलेली स्पष्टता याविषयी बोलताना कोहली म्हणाला, “मी अगदी लहान वयातच खेळाचे क्षेत्र निवडले होते; पण तो निर्णय मी पूर्णपणे मनापासून आणि प्रामाणिकपणे घेतला होता. मला क्रिकेटमध्येच करिअर करायचे आहे, याबद्दल माझी पूर्ण खात्री पटली होती. आणि मला असे वाटले की, स्वतःशी, माझ्या कुटुंबाशी आणि माझ्या शिक्षकांशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहणे अत्यंत गरजेचे आहे; जेणेकरून मला त्यांना स्पष्टपणे सांगता येईल की, मला नेमक्या याच मार्गावरून पुढे जायचे आहे.”
भारतीय संघाच्या या माजी कर्णधाराने विद्यार्थ्यांना असा सल्ला दिला की, त्यांनी आपल्या स्वप्नांशी प्रामाणिक राहावे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी अढळ निष्ठेने प्रयत्न करावेत. या ॲकॅडमीशी निगडित आपल्या आठवणींना उजाळा देताना कोहली म्हणाला, “हा माझ्या आयुष्याचा आणि बालपणाचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मी वयाच्या आठव्या वर्षी इथे सराव करायला सुरुवात केली होती आणि जेव्हा जेव्हा मला वेळ मिळतो, तेव्हा आजही मी या ॲकॅडमीला भेट देतो. माझ्या बालपणाचा हा एक मोठा हिस्सा आहे; त्यामुळे मला आशा आहे की, इथे क्रिकेट शिकण्यासाठी येणारी सर्व मुले याचे महत्त्व समजून घेतील आणि या ॲकॅडमीतून नक्कीच काहीतरी मोलाचे शिकतील. तसेच, शाळा आणि येथील क्रिकेट व्यवस्थापनासाठीही हा अनुभव अतिशय सुखद ठरेल, अशीही मला आशा आहे. म्हणूनच, मी सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.”
