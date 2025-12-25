ब्रेडमध्ये लपवून कोकेनची तस्करी; मुंबईतील नायजेरियन महिलेला बंगळुरूमध्ये अटक

नायजेरियातील मशिदीत आत्मघातकी हल्ला ; स्फोटात किमान ५ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
नायजेरियन महिलेकडून १२१ ग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आले आहे. जप्त केलेल्या कोकेनची किंमत अंदाजे १.२० कोटी रुपये आहे. नियमित तपासणीदरम्यान शोध लागू नये म्हणून ब्रेडच्या पाकिटात/कव्हरमध्ये कोकेन पोकळ केलेल्या डब्यांमध्ये पॅक केले होते. आरोपीने मुंबई आणि बंगळुरू दरम्यान खाजगी बसने प्रवास केल्याचे उघड झाले आहे.
ही नायजेरियन महिला मुंबई आणि उपनगरांमध्ये घाटकोपर, अंबावाडी आणि नालासोपारा येथे – बराच काळ राहिली. – तेथून ती ड्रग्ज तस्करीत – सहभागी झाली होती. सीसीबीला माहिती होती की ही महिला मुंबईहून बंगळुरूला खाजगी बसने प्रवास करून वर्तुरजवळील स्थानिक ड्रग्ज – तस्कर-खरेदीदाराला भेटणार होती. त्यानंतर -बंगळुरूमध्ये पोहोचल्यानंतर पथकाने तिला अटक केली.
तपास अधिका-यांच्या मते, नायजेरियन महिलेला मुंबईतील एका पुरुष सहकाऱ्याकडून ड्रग्ज मिळाले, कुरिअरद्वारे शोध लागू नये म्हणून तिला बंगळुरूमधील दुसऱ्या नायजेरियन नागरिकाला वैयक्तिकरित्या कोकेन पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी गेल्या वर्षी विद्यार्थी व्हिसावर नवी दिल्लीत आली होती. परंतु कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतला नव्हता.
आंतरराष्ट्रीय बेकायदेशीर ड्रग्ज सिंडिकेटविरुद्ध निर्णायक कारवाई केली आहे, कुख्यात ड्रग्ज माफिया नवीन गुरुनाथ चिचकर यांची मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात, सक्षम अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबरमध्ये एनसीबी मुंबईने जारी केलेल्या आदेशाला दुजोरा दिला, ज्यामध्ये चिचकर यांची आलिशान मिनी कूपर कार आणि सिटीबँक खाती गोठवली गेली. या गोठवलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत ४१.६४ लाख आहे.
तपास यंत्रणेनुसार, ही कारवाई जानेवारी २०२१ मध्ये नवी मुंबईतील बेलापूर आणि नेरुळ भागातून मोठ्या प्रमाणात कोकेन, एलएसडी आणि गांजा जप्त केल्यानंतर सुरू केलेल्या चौकशीचा परिणाम आहे. तपासात चिचकरला आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय ड्रग्ज तस्करी नेटवर्कच्चा सूत्रधार म्हणून ओळखले गेले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मलेशियातून प्रत्यार्पणानंतर एनसीबीने त्याला अटक केली. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
आर्थिक तपासात असे दिसून आले की चिचकरने ड्रग्ज विक्रीतून मिळवलेले पैसे लक्झरी कार आणि बँक खात्यांमध्ये गुंतवले होते. एनसीबीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चिचकरविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यांतर्गत पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यात एनसीबी मुंबई, नेरुळ पोलिस आणि कस्टम विभागाचा समावेश आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
थायलंड-कंबोडियानंतर आता ‘या’ देशात संघर्षाची लाट ; महिला निदर्शकांवरील गोळीबारात ९ ठार
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.