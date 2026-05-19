Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव सोहेल खान नसीर खान असे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात इमरान खान याचे सेटिंग किंवा बांधकाम साहित्य भाड्याने देण्याचे दुकान आहे. सोमवारी दुपारी दुकानात जखमी सोहेल खान नसीर खान आणि इमरान खान यांच्यात कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार भांडण झाले. या वादा नंतर सोहेल हा चौका जवळील देशी दारू केंद्राच्या प्रांगणात जाऊन बसला होता. परंतु संतापलेल्या इमरान ने हातात कोयता घेऊन तिथे धाव घेतली आणि सोहेल वर थेट हल्ला चढवला. सोहेलने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असता इमरान ने मारलेला कोयत्याचा जोरदार वार सोहेलच्या हातावर बसला. जोरदार होता की सोहेलचा पंजा थेट मनगटापासून पूर्णपणे वेगळा होऊन जमिनीवर पडला.
या घटनेनंतर सोहेल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. तर संशयित आरोपी इम्रान खान हा घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते नागेश आकात हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सोहेल ला आणि त्याचा वेगळा झालेला अपघात घेऊन जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र रक्तस्त्राव अधिक झाल्याने आणि प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून आरोपी इम्रान खान याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी संशयित आरोप इम्रान खान याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे पुढील तपास करत आहेत.
