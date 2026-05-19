  Parbhani Crime Shocking Incident In Parbhani Repeated Machete Strikes Youths Hand Severed At The Wrist

Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा

परभणीच्या जिंतूरमध्ये किरकोळ वादातून एका तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या भीषण हल्ल्यात सोहेल खान यांचा हात मनगटापासून वेगळा झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून आरोपी इम्रान खान फरार आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 02:07 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • किरकोळ वादातून तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला
  • हल्ल्यात सोहेल खान यांचा हात मनगटापासून वेगळा झाला
  • आरोपी इम्रान खान फरार; पोलिसांकडून शोध सुरू
परभणी: परभणी जिल्ह्यातून एक थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. किरकोळ शाब्दिक चकमकीचे रूपांतर सशस्त्र हाणामारीत होऊन एका तरुणाने दुसऱ्यावर कोयताने गंभीर वार केले. या प्राणघात खाल्ल्या एका तरुणाचा हात मनगटापासून थेट वेगळा झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना ही जिंतूर शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सुमारे दुपारी चारच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव सोहेल खान नसीर खान असे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात इमरान खान याचे सेटिंग किंवा बांधकाम साहित्य भाड्याने देण्याचे दुकान आहे. सोमवारी दुपारी दुकानात जखमी सोहेल खान नसीर खान आणि इमरान खान यांच्यात कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार भांडण झाले. या वादा नंतर सोहेल हा चौका जवळील देशी दारू केंद्राच्या प्रांगणात जाऊन बसला होता. परंतु संतापलेल्या इमरान ने हातात कोयता घेऊन तिथे धाव घेतली आणि सोहेल वर थेट हल्ला चढवला. सोहेलने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असता इमरान ने मारलेला कोयत्याचा जोरदार वार सोहेलच्या हातावर बसला. जोरदार होता की सोहेलचा पंजा थेट मनगटापासून पूर्णपणे वेगळा होऊन जमिनीवर पडला.

या घटनेनंतर सोहेल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. तर संशयित आरोपी इम्रान खान हा घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते नागेश आकात हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सोहेल ला आणि त्याचा वेगळा झालेला अपघात घेऊन जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र रक्तस्त्राव अधिक झाल्याने आणि प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून आरोपी इम्रान खान याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी संशयित आरोप इम्रान खान याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे पुढील तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरात घडली.

  • Que: जखमी तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: जखमी तरुणाचे नाव सोहेल खान नसीर खान आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पोलिसांनी संशयित आरोपी इम्रान खान याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Published On: May 19, 2026 | 02:07 PM

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुरुस्तीची 'ही' आहे शेवटची तारीख!

