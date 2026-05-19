  • Msce Pune Class 5 Class 8 Scholarship Result 2026 Re Evaluation Process

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुरुस्तीची ‘ही’ आहे शेवटची तारीख!

MSCE Scholarship Result 2026: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने (MSCE) इयत्ता ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा तात्पुरता निकाल जाहीर केला आहे. गुण पडताळणी आणि अर्जातील दुरुस्तीसाठी २७ मे २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सविस्तर प्रक्रिया येथे वाचा.

Updated On: May 19, 2026 | 01:58 PM
MSCE Scholarship Result 2026: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने (MSCE) या वर्षाच्या सुरुवातीला घेतलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता ८ वी) परीक्षेचा तात्पुरता निकाल जाहीर केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ही शिष्यवृत्ती परीक्षा दिली होती, ते आता परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन निकाल पाहू शकतात.

इयत्ता ५ वी आणि ८ वीसाठी ही शिष्यवृत्ती परीक्षा 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्यभरात घेण्यात आली होती. या शिष्यवृत्तीच्या निकालासोबतच परिषदेने विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षेचाही तात्पुरता निकाल जाहीर केला आहे.

शिष्यवृत्तीचा निकाल पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो करा.

  1. विद्यार्थी आणि शाळा mscepune.in आणि puppssmsce.in या अधिकृत वेबसाइला भेट देऊन इयत्ता ५ वी आणि इयत्ता ८ वीचा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल पाहू शकतात आणि डाऊनलोड करू शकतात.
  2. उमेद्वाराने किंवा शाळा प्रशासनाला होमपेजवर असलेल्या “स्कूल लॉगिन” (School Login) किंवा “लॉगिन फॉर इन्स्टिट्यूशन्स” (Login for Institutions) या पर्यायावर क्लिक करावे.
  3. त्यानंतर युझर आयडी आणि पासवर्ड टाकून शाळा “एक्झामिनेशन रिझल्ट” (Examination Results) या सेक्शनमध्ये जाऊन निकाल पाहू शकतात.
  4. यावर तात्पुरते गुण आणि विद्यार्थ्यांची कामगिरी दर्शवणारी यादी स्क्रीनवर दिसेल. ही यादी तुम्ही भविष्यातील संदर्भासाठी डाऊनलोड करून प्रिंट काढून ठेऊ शकता.

ऑनलाइन गुण पडताळणी प्रक्रिया सुरू

आपल्या गुणांवर समाधानी नसलेल्या आणि पुनर्मुल्यांकन करू इच्छिणाऱ्या उमेद्वारांसाठी परीक्षा परिषदेने ऑनलाइन गुण पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. शाळांच्या लॉगिन पोर्टलद्वारे 18 मे ते  27 मे 2026 या कालावधीत पुनर्मुल्यांकनासाठी 50 रु शुल्क भरून अर्ज करता येतील.

परीक्षा परिषदेने म्हंटले आहे की, ऑनलाइन गुण पडताळणी अर्जांविषयीचा निर्णय अर्ज मिळाल्यापासून  30 दिवसांच्या आत संबंधित शाळेच्या लॉगिन पोर्टलवर कळवला जाईल. तसेच संपूर्ण अर्जांची पडताळणी आणि तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निकाल आणि गुणवत्ता यादी (Merit List)  प्रसिद्ध करण्यात येईल. गुण पडताळणीव्यतिरिक्त शाळांना विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक तपशीलात 27 मे 2026 पर्यंत ऑनलाइन दुरूस्ती करता येणार आहे.

 

Published On: May 19, 2026 | 01:55 PM

