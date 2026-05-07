पुणे : भाजपच्या दोन नगरसेवकांमधील वाद थेट गुन्हा दाखल होण्यापर्यंत पोहचला असून, नगरसेविका अर्चना पाटील यांच्यासह त्यांचे पती तुषार पाटील यांच्याविरोधात अॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. खडक पोलिस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याबाबत पांडुरंग दिगंबर कांबळे (वय ५७, रा. घोरपडी पेठ) यांनी तक्रार दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोहीयानगर परिसरातील पुनर्वसन प्रकल्पावरून तसेच पुणे महापालिका निवडणुकीतील पार्श्वभूमी हा वाद होण्याचे कारण आहे. तक्रारीनुसार, आरोपींनी जातीय द्वेषातून विरोध केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार पांडुरंग यांची मुलगी मृणाल कांबळे हिच्या उमेदवारीला विरोध करत प्रचारादरम्यान तिचा फोटो बॅनरवरून झाकणे, तसेच कार्यकर्त्यांना धमकावणे असे प्रकार घडल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, चार महिन्यांपुर्वी (दि. २२ जानेवारी २०२६) काशेवाडी परिसरात विजयाचे बॅनर लावण्यावरून वाद निर्माण झाला. यावेळी आरोपींनी जातीवाचक शिवीगाळ करत बॅनर काढण्याची धमकी दिली. तेव्हा तक्रारदार यांचा मुलगा संबंधित ठिकाणी गेला असता तेथे वाद झाले. मुलाला धमकावणयात आले. तर या घटनेत काही कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे. हे प्रकरण पक्षातील दोन आमदारांनी एकत्रित बसून मिटवले होते. नंतर या प्रकरणात तक्रारादर यांच्याकडून कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. मात्र, तुषार पाटील यांनीच त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून तक्रारदार यांच्या मुलावर व इतरांवर गुन्हा नोंद करण्यास लावल्याचे म्हंटले आहे. सातत्याने एका समजाला टार्गेट करून त्रास दिला जात असल्याचेही या तक्रारीत म्हंटले आहे. खडक पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. अधिक सहाय्यक निरीक्षक अनुजा देशमाने या करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : मोहोळमध्ये वृद्धेवर चाकूने हल्ला करून मंगळसूत्र लंपास; आरोपीला काही तासांतच बेड्या
बापानेच केली पोटच्या मुलीची हत्या
शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून पोटच्या ९ वर्षांच्या मुलीची वडिलांनीच लाकूड कापण्याच्या मशीनने वार करून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना दौंड तालुक्यातील देऊळगाव राजे येथून उघडकीस आली आहे. पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपीने मुलीचा मृतदेह कपड्यात गुंडाळून घर पेटवून दिले. या प्रकरणी वडिलांसह एका महिलेवर दौंड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शांताराम दुर्योधन चव्हाण (वय ३३) व चिंगु शिंदबाद भोसले, (दोघे रा. हनुमान वस्ती, काळे वस्तीजवळ, देऊळगाव राजे ता. दौंड, जि. पुणे ) अशी या आरोपींची नावे आहेत.