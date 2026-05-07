मोहोळमध्ये वृद्धेवर चाकूने हल्ला करून मंगळसूत्र लंपास; आरोपीला काही तासांतच बेड्या

खैरूनिस्सा यांच्या गळ्याला चाकू लावून त्यांना धमकावले आणि त्यांच्या गळ्यातील १०५००० रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र जबरदस्तीने तोडण्याचा प्रयत्न केला. वृद्ध असतानाही खैरूनिस्सा यांनी चोराचा धडाडीने प्रतिकार केला.

Updated On: May 07, 2026 | 11:02 AM
​मोहोळ : मोहोळ शहरातील आदर्श चौक परिसरात चोरीची घटना घडली. एका ७६ वर्षीय वृद्ध महिलेच्या घरात घुसून, चाकूचा धाक दाखवत मंगळसूत्र चोरणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला मोहोळ पोलिसांनी अत्यंत शिताफीने अटक केली आहे. ही घटना मंगळवारी (दि.५) पहाटेच्या सुमारास घडली होती.

​याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदर्श चौक, मोहोळ येथे राहणाऱ्या खैरूनिस्सा जाफर शेख (वय ७६) या ५ मे रोजी पहाटे ५ वाजता नमाज पठण करण्यासाठी उठल्या होत्या. यावेळी बुरखा परिधान केलेल्या एका अज्ञात इसमाने त्यांच्या घरात प्रवेश केला. त्याने खैरूनिस्सा यांच्या गळ्याला चाकू लावून त्यांना धमकावले आणि त्यांच्या गळ्यातील १०५००० रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र जबरदस्तीने तोडण्याचा प्रयत्न केला. वृद्ध असतानाही खैरूनिस्सा यांनी चोराचा धडाडीने प्रतिकार केला. या झटापटीत संशयित आरोपीच्या तोंडावर असलेला बुरखा खाली पडला आणि त्यांनी त्याला ओळखले. त्यानंतर आरोपी मंगळसूत्र कापून तेथून पसार झाला.

​दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलिसांनी तातडीने तपास चक्रे फिरवली. पीडित महिलेने दिलेल्या वर्णनावरून पोलिसांनी गफुरशाह इब्राहिम शेख या संशयिताला ताब्यात घेतले. कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला. पोलिसांनी त्याच्याकडून ​गुन्ह्यात वापरलेला चाकू जप्त केला. ​मंगळसूत्रातील काही सोन्याचे मणी हस्तगत केले आहेत.

​याप्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता, त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. हा तपास सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक प्रितम यावलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर आणि मोहोळचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक नवनाथ पाटील व त्यांचे पथक करत आहेत.

बारामतीत दरोडा

दुसऱ्या एका घटनेत, बनावट फेसबुक अकाउंटवरून स्वस्त दरात गहू देण्याच्या आमिषाने व्यापाऱ्याला जाळ्यात ओढून रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवत मारहाण करून रोख रक्कम व दागिने लुटणाऱ्या टोळीला बारामती तालुका पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत जेरबंद करत धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. रवी संजय माने (वंजारवाडी, बारामती), श्रीकांत अर्जुन घुले (ढेकळवाडी, बारामती), अभिषेक भाऊसो ठोंबरे (ढेकळवाडी, बारामती), अतुल मोहन भोलणकर (वंजारवाडी, बारामती) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

Published On: May 07, 2026 | 11:02 AM

May 17, 2026 | 05:48 PM
May 17, 2026 | 05:45 PM
May 17, 2026 | 05:35 PM
May 17, 2026 | 05:24 PM
May 17, 2026 | 05:12 PM
May 17, 2026 | 05:09 PM
May 17, 2026 | 05:07 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM