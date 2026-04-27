Updated On: Apr 27, 2026 | 07:47 PM
Mira Bhayander Crime : वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार कोण ? नया नगरमध्ये दोन सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला
  • वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार कोण ?
  • नया नगरमध्ये दोन सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला
मिरा-भाईंदर/ विजय काते :  शहर पुन्हा एकदा धक्कादायक घटनेने हादरले आहे. मिरा रोडमधील नया नगर परिसरात पहाटेच्या सुमारास दोन सुरक्षा रक्षकांवर अज्ञात व्यक्तीकडून चाकूने हल्ला करण्यात आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या हल्ल्यात एक सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.घटनेनंतर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, दोन्ही व्यक्ती वेगवेगळ्या धर्माचे असल्यामुळे काही काळ धार्मिक तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

मात्र, पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले.नया नगर पोलिसांनी वेगाने तपासाची चक्रे फिरवत आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहणी केली. त्याआधारे आरोपीची ओळख पटवण्यात यश आले आणि काही तासांतच त्याला अटक करण्यात आली.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव जैब जुबैर अन्सारी (रहिवासी – कुर्ला, मुंबई) असे आहे. तो सध्या मीरा रोड परिसरात एकटाच राहत होता. प्राथमिक माहितीनुसार, तो ऑनलाइन केमिस्ट्री शिकवण्याचे काम करत असल्याचेही समोर आले आहे.

या घटनेची गंभीरता लक्षात घेता प्रकरणाचा तपास आता राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (ATS) सोपवण्यात आला आहे. आरोपीची मानसिक स्थिती, सामाजिक वर्तन तसेच त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचा सखोल तपास केला जात आहे.दरम्यान, पोलिसांनी परिसरात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे.सध्या सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे—हा हल्ला केवळ एक वैयक्तिक वा गुन्हेगारी वादाचा परिणाम आहे, की त्यामागे कोणता मोठा कट दडलेला आहे? याचे उत्तर तपासाअंतीच स्पष्ट होणार आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 07:47 PM

