  • Pune Crime Young Woman Commits Suicide By Jumping Into River Driven To Despair By Boyfriends Harassment Lover Arrested

Pune crime: बॉयफ्रेंडच्या जाचाला कंटाळून तरुणीची नदीत उडी मारून आत्महत्या; प्रियकराला बेड्या

Updated On: May 26, 2026 | 02:49 PM IST
सारांश

पुण्यातील मुंढवा पुलावरून 6 मे रोजी एका तरुणीने नदीत उडी मारून जीवन संपवल्याची घटना घडली. पोलिस तपासात प्रियकर चैतन्य काकडे याच्याकडून होत असलेल्या मानसिक छळामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले. पोलिसांनी आरोपी प्रियकराला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • मुंढवा पुलावरून तरुणीची नदीत उडी मारून आत्महत्या.
  • प्रियकर चैतन्य काकडे मानसिक छळ करत असल्याचा आरोप.
  • नातेवाईकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.
पुणे: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंढवा पुलावरून एका तरुणीने नदीत उडी मारत आपलं जीवन संपवण्याची हृदयावक घटना समोर आली होती. ही घटना सहा मे रोजी घडली होती. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. तातडीने ह्या घटनेची माहिती स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आली होती. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने कातडीने शोध कार्य सुरू करत हिचा मृतदेह नदीपात्रातून बाहेर काढले. मात्र तिने आत्महत्या का केली असा सवाल आता तुम्हालाही पडला असेल. तर जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…

काय नेमकं प्रकरण?

पोलिसांनी या घटनेची गंभीर नोंद घेत तातडीने तपासाला सुरुवात केले. तेव्हा तरुणीच्या आत्महत्या मागील अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली. तिने प्रेम संबंधातून सुरू असलेल्या वादातून आणि प्रियकराच्या सततच्या जाचाला कंटाळून हे टोकाचे निर्णय उचलले असे पोलीस चौकशीत समोर आले. पोलिसांनी तातडीने तिच्या प्रियकराला अटक केले. तरुणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपी प्रियकराचे नाव चैतन्य संजय काकडे असे आहे.

चैतन्य हा तरुणीचा नातेवाईक

पोलिसांनी चैतन्याची चौकशी केली तेव्हा समोर आले की चैतन्य हा मृत तरुणीचा नातेवाईकच होता. त्या दोघांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रेम संबंध होते. मात्र काही कारणास्तव काही महिन्यांपासून त्यांच्यात सतत वाद होत होते. चैतन्य हा मृत मुलीचा प्रचंड मानसिक छळ करत होता ज्यामुळे ती गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत तणावाखाली वावरत होती.

छळाला कंटाळून आत्महत्या

चैतन्य कडून होत असलेला हा मानसिक त्रास आणि छळ तिला सहन न झाल्याने अखेर 6 मे रोजी मुलगा पुलावरून नदीत उडी मारून आपली जीवन यात्रा संपवली. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुण्यातील मुंढवा पुलावर घडली.

  • Que: आरोपी प्रियकराचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपी प्रियकराचे नाव चैतन्य संजय काकडे आहे.

  • Que: तरुणीने आत्महत्या का केली?

    Ans: प्रियकराच्या सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.

