Pune crime: बॉयफ्रेंडच्या जाचाला कंटाळून तरुणीची नदीत उडी मारून आत्महत्या; प्रियकराला बेड्या

Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय
काय नेमकं प्रकरण?
पोलिसांनी या घटनेची गंभीर नोंद घेत तातडीने तपासाला सुरुवात केले. तेव्हा तरुणीच्या आत्महत्या मागील अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली. तिने प्रेम संबंधातून सुरू असलेल्या वादातून आणि प्रियकराच्या सततच्या जाचाला कंटाळून हे टोकाचे निर्णय उचलले असे पोलीस चौकशीत समोर आले. पोलिसांनी तातडीने तिच्या प्रियकराला अटक केले. तरुणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपी प्रियकराचे नाव चैतन्य संजय काकडे असे आहे.
चैतन्य हा तरुणीचा नातेवाईक
पोलिसांनी चैतन्याची चौकशी केली तेव्हा समोर आले की चैतन्य हा मृत तरुणीचा नातेवाईकच होता. त्या दोघांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रेम संबंध होते. मात्र काही कारणास्तव काही महिन्यांपासून त्यांच्यात सतत वाद होत होते. चैतन्य हा मृत मुलीचा प्रचंड मानसिक छळ करत होता ज्यामुळे ती गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत तणावाखाली वावरत होती.
छळाला कंटाळून आत्महत्या
चैतन्य कडून होत असलेला हा मानसिक त्रास आणि छळ तिला सहन न झाल्याने अखेर 6 मे रोजी मुलगा पुलावरून नदीत उडी मारून आपली जीवन यात्रा संपवली. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
Ans: ही घटना पुण्यातील मुंढवा पुलावर घडली.
Ans: आरोपी प्रियकराचे नाव चैतन्य संजय काकडे आहे.
Ans: प्रियकराच्या सततच्या मानसिक छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.