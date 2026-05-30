Chattisgarh Crime: दारू पार्टीत ‘चकणा’साठी आंबे तोडण्यावरून वाद; अल्पवयीन मुलाची बेदम मारहाण करून हत्या, अपघाताचा बनाव फसला

‘आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं’, ईदच्या दावतसाठी बोलावून पोटात खुपसला चाकू, आईने केली आरोपीच्या एनकाउंटरची मागणी
काय घडलं नेमकं?
25 मे रोजी सकाळी एका वडाच्या झाडाखाली एका अल्पवयीन मुलाचा मृतदेह आढळून आला होता. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. मृतदेहाची ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मृताच्या मोठ्या भावाने सांगितले की, 24 मे रोजी सकाळी गावातील ऋषी डनसेना हा त्याच्या लहान भावाला कामासाठी सोबत घेऊन गेला होता. मात्र, तो रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याचा मृतदेह रक्ताळलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मुलाची हत्या झाल्याचे स्पष्ट. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करत तपासाला सुरुवात केली. संशयाच्या आधारे पोलिसांनी ऋषी डनसेनाची चौकशी केली, तेव्हा त्याने सांगितले की तो मृत मुलाला त्याचे मित्र चंद्रशेखर उर्फ चंदा, रघुनाथ उर्फ रघु सिंग आणि एका अल्पवयीन मुलाजवळ सोडून कामावर गेला होता. दरम्यान, ऋषीने चंद्रशेखरला फोन केला असता त्याला फोनवर मारहाण आणि ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला होता, ज्यावर त्याने वाद मिटवण्यास सांगितले होते.
या माहितीवरून पोलिसांनी तिन्ही संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांची स्वतंत्रपणे कसून चौकशी केली. या चौकशीत आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल करत दारू पार्टीदरम्यान चकणा म्हणून आंबे तोडून आणण्यावरून वाद झाल्याचे सांगितले. हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर तिन्ही आरोपींनी मिळून त्या अल्पवयीन मुलाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. या मारहाणी दरम्यान तो शेताच्या बांधावरून घसरून तलावाच्या बाजूला पडला आणि गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आरोपींनी मृतदेह उचलून वडाच्या झाडाखाली आणून ठेवला, जेणेकरून हा अपघात वाटावा.
आरोपी अटकेत
पोलिसांनी या प्रकरणात चंद्रशेखर उर्फ चंदा डनसेना, रघुसिंग उर्फ रघुनाथ राठिया आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक केली असून, घटनास्थळाची पुनर्रचना करून आरोपींचे कपडे जप्त केले आहेत. न्यायालयाने आरोपींची रवानगी तुरुंगात केली आहे.
