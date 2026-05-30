Chandrapur Crime: आईच बनली सौदागर? चंद्रपुरात दोन मुलांची विक्री केल्याचा आरोप, नवजात बाळालाही विकण्याचा प्रयत्न उघड

Updated On: May 30, 2026 | 02:53 PM IST
सारांश

चंद्रपुरात एका महिलेने स्वतःच्या दोन मुलांची लाखो रुपयांत विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढेच नव्हे तर, तिने आपल्या 15 वर्षीय मुलीच्या नवजात बाळालाही विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी महिलेसह इतर आरोपींना अटक केली असून मानवी तस्करी आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

विस्तार
  • चंद्रपुरात एका महिलेने स्वतःच्या दोन मुलांची लाखो रुपयांत विक्री केल्याचा आरोप समोर आला.
  • 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या नवजात बाळाचीही विक्री करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला.
  • मानवी तस्करी आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल; मुख्य आरोपी अजय फुलझेले फरार आहे.
चंद्रपूर: आई आणि मुलांचं नातं जगातल सर्वश्रेष्ठ नातं. आईसाठी मुलांनी आयुष्यात सगळं काही उभं केलंय. अशा सक्सेस स्टोरी आपण वाचल्या आहेत आहे. मात्र तुम्ही कधी विचार केला नसेल की आई आपल्यापोटच्या मुलांना विकेल का? मात्र चंद्रपूरमध्ये अशी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेने तुम्हाला सुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसेल. आपल्या पोटच्या दोन लेकरांना आईने विकल्याची घटना घडली आहे. आपल्या मुलीच्या नवजात बालकालाही तिने विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या घटनेने सगळ्यांना धक्का बसला आहे. चंद्रपूर मधल्या रामनगर पोलीस ठाण्यात या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. महिलेला सध्या रामनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. यामध्ये दोन लहान मुलांना तिनं चार ते पाच लाख रुपयांमध्ये विकला असल्यची माहिती आहे. या संदर्भातला अधिकची माहिती पोलीस गोळा करत आहेत.

लेकरांना अवघ्या चार ते पाच लाखात विकलं

महिलेच्या १५ वर्षे अल्पवयीन मुलीला एक नवजात बालक होतं तिला सुद्धा या महिलेने विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तत्काळ पोलिसांनी धाव घेतली त्यामुळे हा सगळा प्रकार थांबला आणि महिलेचा कारनामा समोर आला. मुख्य आरोपी असलेल्या महिलेचे वय साधारणतः 40 वर्षे असून या आरोपी महिलेच्या पतीचे निधन चार वर्षांपूर्वी झालं होतं. पतीचे निधनानंतर ही महिला अजय फुलझेले या 26 वर्षीय मुलासोबत रिलेशनशिप मध्ये राहत होते. या रिलेशनशिपमध्ये तिला दोन मुलं ही झाली. 2024 आणि 2025 मध्ये तिने तेलंगणा मधल्या कागज नगर परिसरात आणि चंद्रपूर शहरातले एका महिलेला साधारणतः एका मुलाची किंमत चार ते पाच लाख रुपये ठरवून विकले गेले. महत्त्वाचं म्हणजे या आरोपी महिलेला एक पंधरा वर्षाची अल्पवयीन मुलगी होती त्या अल्पवयीन मुलीवर सुद्धा ज्या फुलले या तरुणासोबत ती रिलेशन मध्ये होती. त्याच तरुणाने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे.

लहान मुलं विकण्याच रॅकेट असल्याचा पोलिसांना संशय

आरोपी महिला लहान मुलांची विक्री करत होती. मात्र यामध्ये एक लहान मुलांचे विक्री करणारे रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे. ज्या अजय फुलझेले याच्यासोबत ती रिलेशन मध्ये राहत होती. त्याचा शोध सध्या रामनगर पोलीस घेत आहेत. मात्र तो सध्या फरार झाला आहे. आरोपी महिलेला अटक करण्यात आलेली आहे. तिनं ही लहान मुलं कशासाठी विकली किंवा तिला लहान मुलांची मागणी करण्यात आली होती का? याचं काही आर्थिक कनेक्शन आहे का? याचा तपास सध्या रामनगर पोलीस करत आहेत. मात्र मुलांना चार ते पाच लाख रुपयांमध्ये विकल्याचा धक्कादायक प्रकार चंद्रपूरमध्ये समोर आला आहे. अजय फुलझेले याला ताब्यात घेतल्यानंतर या सगळ्या प्रकरणातील आणखी काही माहिती समोर येऊ शकते. मात्र आरोपी महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवर प्रियकरांनाच लैंगिक अत्याचार केला. अशा दोन घटना एकाच वेळेस घडलेल्या पाहायला मिळाल्या. आता या प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून काय कारवाई केली जाते. हे पण महत्त्वाचं असणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: महिलेवर नेमका काय आरोप आहे?

    Ans: महिलेने स्वतःच्या दोन मुलांची विक्री केली आणि मुलीच्या नवजात बाळालाही विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: या प्रकरणात कोणते गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत?

    Ans: मानवी तस्करी (Human Trafficking) आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

  • Que: मुख्य आरोपी कोण आहे आणि त्याची भूमिका काय आहे?

    Ans: अजय फुलझेले हा मुख्य आरोपी असून त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. सध्या तो फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

Published On: May 30, 2026 | 02:53 PM

