Chandrapur Crime: आईच बनली सौदागर? चंद्रपुरात दोन मुलांची विक्री केल्याचा आरोप, नवजात बाळालाही विकण्याचा प्रयत्न उघड

Jalgaon Crime: साखरपुडा झालेल्या तरुणाचा लॉजमध्ये मृत्यू; अल्पवयीन प्रेयसी बचावली, प्रकरणात नवा ट्विस्ट
लेकरांना अवघ्या चार ते पाच लाखात विकलं
महिलेच्या १५ वर्षे अल्पवयीन मुलीला एक नवजात बालक होतं तिला सुद्धा या महिलेने विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तत्काळ पोलिसांनी धाव घेतली त्यामुळे हा सगळा प्रकार थांबला आणि महिलेचा कारनामा समोर आला. मुख्य आरोपी असलेल्या महिलेचे वय साधारणतः 40 वर्षे असून या आरोपी महिलेच्या पतीचे निधन चार वर्षांपूर्वी झालं होतं. पतीचे निधनानंतर ही महिला अजय फुलझेले या 26 वर्षीय मुलासोबत रिलेशनशिप मध्ये राहत होते. या रिलेशनशिपमध्ये तिला दोन मुलं ही झाली. 2024 आणि 2025 मध्ये तिने तेलंगणा मधल्या कागज नगर परिसरात आणि चंद्रपूर शहरातले एका महिलेला साधारणतः एका मुलाची किंमत चार ते पाच लाख रुपये ठरवून विकले गेले. महत्त्वाचं म्हणजे या आरोपी महिलेला एक पंधरा वर्षाची अल्पवयीन मुलगी होती त्या अल्पवयीन मुलीवर सुद्धा ज्या फुलले या तरुणासोबत ती रिलेशन मध्ये होती. त्याच तरुणाने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे.
लहान मुलं विकण्याच रॅकेट असल्याचा पोलिसांना संशय
आरोपी महिला लहान मुलांची विक्री करत होती. मात्र यामध्ये एक लहान मुलांचे विक्री करणारे रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे. ज्या अजय फुलझेले याच्यासोबत ती रिलेशन मध्ये राहत होती. त्याचा शोध सध्या रामनगर पोलीस घेत आहेत. मात्र तो सध्या फरार झाला आहे. आरोपी महिलेला अटक करण्यात आलेली आहे. तिनं ही लहान मुलं कशासाठी विकली किंवा तिला लहान मुलांची मागणी करण्यात आली होती का? याचं काही आर्थिक कनेक्शन आहे का? याचा तपास सध्या रामनगर पोलीस करत आहेत. मात्र मुलांना चार ते पाच लाख रुपयांमध्ये विकल्याचा धक्कादायक प्रकार चंद्रपूरमध्ये समोर आला आहे. अजय फुलझेले याला ताब्यात घेतल्यानंतर या सगळ्या प्रकरणातील आणखी काही माहिती समोर येऊ शकते. मात्र आरोपी महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवर प्रियकरांनाच लैंगिक अत्याचार केला. अशा दोन घटना एकाच वेळेस घडलेल्या पाहायला मिळाल्या. आता या प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून काय कारवाई केली जाते. हे पण महत्त्वाचं असणार आहे.
Ans: महिलेने स्वतःच्या दोन मुलांची विक्री केली आणि मुलीच्या नवजात बाळालाही विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
Ans: मानवी तस्करी (Human Trafficking) आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Ans: अजय फुलझेले हा मुख्य आरोपी असून त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. सध्या तो फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.