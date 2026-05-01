इन्स्टाग्रामवर झाली ओळख नंतर जवळीक वाढवली अन् हॉटेलमध्ये नेऊन अत्याचार केला; व्हिडिओ, फोटोही काढले

Updated On: May 01, 2026 | 08:19 PM
आंघोळ करतानाचे 'ते' फोटो व्हायरल करण्याची तरुणीला धमकी; तब्बल 9 वर्षे अत्याचार केले अन् नंतर...

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यातच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता
इन्स्टाग्रामवरून प्रेमाचे जाळे टाकत विवाहित महिलेवर अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

वैभव गंगासागर विजय पाटील असे आरोपीचे नाव आहे. वैभव पाटील हा जलसंपदा विभागात उपविभागीय अभियंता आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल होताच तो फरार झाल्याची माहिती सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे यांनी दिली आहे. वैभव याने पीडित महिलेचा विश्वास संपादन करत अश्लील व्हिडिओ तयार केले आणि त्याच व्हिडिओच्या आधारे तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक काळ वारंवार ब्लॅकमेल करत अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे.

या प्रकरणात ३५ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली. त्यानुसार, जुलै २०२५ मध्ये vaibhavp.27 या इन्स्टाग्राम आयडीवरून पीडितेला फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. वैभव गंगासागर विजय पाटील असे नाव सांगत आरोपीने सुरुवातीला साध्या गप्पांमधून संवाद वाढवला. काही दिवसांतच त्याने पीडितेचा मोबाईल क्रमांक घेत व्हॉट्सअॅपवरून सातत्याने संपर्क ठेवत विश्वास संपादन केला.

फॉर्च्युनर कारमधून हॉटेलमध्ये नेलं…

१६ जुलै रोजी आरोपीने उल्कानगरी चौकात भेटीस बोलावले. कॉफी घेऊ असे सांगत फॉर्च्युनर कारमधून रोजेबाग परिसरातील एका हॉटेलमध्ये नेले. हॉटेलमध्ये नेऊन त्याने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. इतकेच नाहीतर या अत्याचाराचे त्याने फोटो आणि व्हिडिओही काढले.

सुट्टीच्या नावे महिलेवर अत्याचार

दुसऱ्या एका घटनेत, सुट्टीच्या नावाने कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका महिला कर्मचाऱ्याला ‘तू खूप सुंदर आहेस, मला आवडतेस, मला खुश कर, दोन दिवस काय दहा दिवस सुट्या देईन आणि पगारही कापणार नाही’, असे म्हणत लैंगिक शोषण केल्याची घटना बांभोरीतील अॅस्टोमो कंपनीत घडली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून जनार्दन नामक अधिकाऱ्यावर धरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आजारी मुलीच्या शुश्रुषेसाठी सुटी मागितली असता हा प्रकार झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

धक्कादायक ! ‘गाडीवर फिरवून आणतो’ म्हणत 8 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार; नराधमाने निर्जनस्थळी नेलं…

