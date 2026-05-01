Maharashtra Din 2026 : खास दिनाचा गोडवा वाढवा, यावेळी विकत नाही घरीच ताज्या आंब्यांपासून सर्वांच्या आवडीचा ‘आम्रखंड’

Aamrakhand Recipe : तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरीच ताज्या आंब्यांपासून गोड, सुगंधित आणि चवदार असा आम्रखंड तयार करु शकता. महाराष्ट्र दिनानिमित्त ही रेसिपी घरी नक्का ट्राय करा.

Updated On: May 01, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळा म्हणजे आंब्याचा सीजन.
  • आंब्याच्या या मोसमात तुम्ही एकदा तरी घरी आंब्रखंड बनवायलाच हवा.
  • याची रेसिपी फार सोपी आहे.
उन्हाळा सुरू झाला की आंब्याचा सुवास प्रत्येक घरात दरवळू लागतो. आंब्यापासून बनणारे विविध पदार्थ आपल्या जेवणाला खास चव देतात, त्यात आंब्रखंड हा एक अतिशय लोकप्रिय आणि पारंपरिक गोड पदार्थ आहे. श्रीखंडाची मऊ, गोडसर चव आणि आंब्याचा ताजा, रसाळ गोडवा यांचा सुंदर मिलाफ म्हणजे आंब्रखंड. हा पदार्थ विशेष प्रसंगी, सणासुदीला किंवा पाहुण्यांसाठीही उत्तम पर्याय ठरतो.

आंब्रखंड बनवायला खूप अवघड नाही, पण त्यासाठी योग्य घटक आणि थोडे संयम आवश्यक असतो. घरच्या घरी बनवलेला आंब्रखंड बाजारातील पदार्थांपेक्षा अधिक ताजा, चविष्ट आणि शुद्ध असतो. खास करून पिकलेल्या गोड आंब्यांचा वापर केल्यास या पदार्थाची चव आणखी खुलते. तसेच, यात वापरलेले घटक आरोग्यासाठीही चांगले असतात, त्यामुळे हा गोड पदार्थ तुम्ही निर्धास्तपणे घरच्यांसोबत आनंदाने खाऊ शकता. चला आंब्यांपासून घरच्या घरी रुचकर चवीचा आम्रखंड कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • दही – २ कप (घट्ट)
  • पिकलेला आंबा – १ कप (गर)
  • साखर – ½ ते ¾ कप (चवीनुसार)
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • केशर – काही काड्या (ऐच्छिक)
  • दूध – २ टेबलस्पून (केशर भिजवण्यासाठी)
  • सुकामेवा (बदाम, पिस्ते) – सजावटीसाठी
कृती

  • सर्वप्रथम दही स्वच्छ कापडात बांधून ५-६ तास किंवा रात्रभर टांगून ठेवा, जेणेकरून त्यातील पाणी पूर्ण निघून जाईल आणि चक्का तयार होईल.
  • दुसरीकडे केशरच्या काही कड्या थोड्या कोमट दुधात भिजवून ठेवा.
  • एका भांड्यात तयार चक्का घ्या आणि तो चांगला मऊ व गुळगुळीत होईपर्यंत फेटा.
  • आता त्यात आंब्याचा गर आणि साखर घालून नीट मिसळा.
  • नंतर वेलची पूड आणि भिजवलेले केशर घालून पुन्हा एकदा हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • तयार आंब्रखंड १-२ तास फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • शेवटी सर्व्ह करताना वरून सुकामेवा घालून सजवा.
  • तयार आम्रखंड गरमा गरम पुऱ्यांसोबत चवीला फार छान लागेल.
 

Published On: May 01, 2026 | 08:15 PM

