मैदान गाजवायचे सोडून थेट बाथरूममध्येच…; महिला आंघोळ करताना केला Video, ‘या’ देशाचे खेळाडू अटकेत

श्रीलंका पोलिसांची क्रिकेटपटूंवर अटकेची कारवाई
महिलांचे स्नान करताना व्हिडिओ केल्याचा आरोप
क्रिकेट बोर्डकडून मोठी कारवाई केली जाण्याचा अंदाज
SRI Lanka Cricket Board: सध्या भारतात आयपीएलचा महासंग्राम सुरू आहे. त्यामध्ये काही श्रीलंकेचे खेळाडू देखील खेळत आहेत. भारतात आयपीएलचा उत्साह सुरू असतानाच श्रीलंकामधून एक अत्यंत विचित्र आणि घाणेरडे वृत्त समोर आले आहे. हे वृत्त श्रीलंका क्रिकेट बोर्डशी सबंधित आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात.
महिलांचे गुपचूप व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याप्रकरणी श्रीलंकेच्या अंडर-19 संघातील दोन खेळाडूंना पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण क्रिकेट विश्वात संताप व्यक्त केला जात आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार ही घटना कोलंबो येथील नराहेनपीटा येथे घडली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, दोन क्रिकेटपटू एका मोठ्या आणि प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये थांबले होते. याच ठिकाणी महिलांच्या बाथरूममध्ये लपून, त्या आंघोळ करत असतानाचे व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचा आरोप आहे. महिलांनी अशी तक्रार दाखल केली होती. तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी त्या खेळाडूंवर अटकेची कारवाई केली आहे.
पोलिसांनी वेगाने हालचाली करत दोन्ही क्रिकेटपटूंना ताब्यात घेतले. त्यांच्या मोबाईलची तपासणी केली असता, त्यामध्ये आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडल्याचे म्हटले जात आहे. या खेळाडूंवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने याची गंभीर दाखल घेतली आहे. संबंधित खेळाडूंवर मोठी कारवाई केली जाणार असल्याचे समोर येत आहे. प्राथमिक तपास होईपर्यंत त्यांच्यावर क्रिकेट खेळण्याची बंदी घातली जाऊ शकते. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून, दोषी आढळल्यास या खेळाडूंचे करिअर कायमचे संपुष्टात येऊ शकते.
पोलिसांनी अटक केल्यावर या खेळाडूना तेथील कोर्टात हजर केले गेले. न्यायालयाने दोन्ही खेळाडूंना वैयक्तिक जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. यासाठी प्रत्येक खेळाडूला ५ लाख श्रीलंकाई रुपये (सुमारे १,५६४ अमेरिकन डॉलर्स) जामीन रक्कम म्हणून जमा करावी लागली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दाखल तेथील कोर्टाने देखील घेतली आहे.
या प्रकरणात आता 25 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पोलिसांनी या खेळाडूंचे मोबाईल जप्त केले असून बाकीचे पुरावे जमा केले आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत खेळाडूना देशाबाहेर जाण्यास किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास मनाई केली गेली आहे.