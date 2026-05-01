Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Tata Sierra Ev Is Now Set To Launch In May 2026 Price Features Date Details Inside

Tata Sierra EV: ‘ती’ पुन्हा येतेय! आयकॉनिक SUV कधी होणार लाँच, किंमत वाचून व्हाल वेडेपिसे

Tata Sierra EV भारतीय बाजारपेठेत एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बनू शकते. तिच्या आकर्षक डिझाइन, लांब पल्ला आणि प्रगत वैशिष्ट्यांमुळे ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. कधी होणार लाँच?

Updated On: May 01, 2026 | 07:49 PM
Tata Sierra EV कधी होणार लाँच (फोटो सौजन्य - कारवाले)

Tata Sierra EV कधी होणार लाँच (फोटो सौजन्य - कारवाले)

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा सिएरा ईव्ही पुन्हा येत आहे 
  • कधी होणार लाँच जाणून घ्या तारीख
  • वैशिष्ट्य आणि किंमत तपशील 
भारतात इलेक्ट्रिक कारची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि टाटा मोटर्स या सेगमेंटमध्ये नवीन मॉडेल्स सादर करण्याची सतत तयारी करत आहे. टाटा सिएराने आपल्या नवीन अवतारात आधीच बरीच चर्चा निर्माण केली आहे आणि आता तिची इलेक्ट्रिक आवृत्ती, टाटा सिएरा ईव्ही, देखील लवकरच लॉन्च होऊ शकते. अहवालानुसार, ही एसयूव्ही मे २०२६ मध्ये भारतात सादर केली जाऊ शकते. चला, तिचे डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये काय आहेत ते आपण आज या आर्टिकलमधून जाणून घेऊया. 

टाटा सिएराने आपला एक वेगळा ग्राहक वर्ग निर्माण केला आहे आणि फारच कमी वेळात कमालीचा ग्राहक मिळवला आहे आणि आता नव्या इलेक्ट्रिक आवृत्तीचीही ग्राहक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबत अधिक तपशील जाणून घेऊया. 

रेंजच्या बॅटरीत Tata Sierra EV सगळ्या गाडयांना मागे सोडणार? लाँच होण्याअगोदर जाणून घ्या ‘ही’ माहिती

टाटा सिएराचे यश आणि वाढती मागणी

टाटा सिएराने लाँच झाल्यापासून भारतीय बाजारपेठेत चांगली कामगिरी केली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लॉन्च झाल्यानंतर, जानेवारी २०२६ मध्ये डिलिव्हरी सुरू झाली आणि काही महिन्यांतच कंपनीने ३०,००० युनिट्सची डिलिव्हरी पूर्ण केली आहे. हे या एसयूव्हीची प्रचंड मागणी दर्शवते. हे यश पाहता, कंपनी आता तिचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन सादर करण्याची तयारी करत आहे.

डिझाइनमध्ये काय विशेष असेल?

टाटा सिएरा ईव्हीचे डिझाइन तिच्या पेट्रोल-डिझेल मॉडेलसारखेच राहण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यात काही नवीन बदल असू शकतात. यात समोरच्या बाजूला बंद ग्रिल असू शकते, जे इलेक्ट्रिक कारचे वैशिष्ट्य आहे. बंपरच्या खाली एअर इनटेक्स आणि ADAS सेन्सर्स देखील असू शकतात. एरोडायनॅमिक व्हील्स, फ्लश डोअर हँडल्स आणि एक मजबूत बॉडी डिझाइन याला आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देईल.

हाय-टेक टेक्नॉलॉजी कमालीचे वैशिष्ट्य

टाटा सिएरा EV मध्ये अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये असण्याची अपेक्षा आहे. यात ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप असू शकतो, ज्यामुळे ड्रायव्हिंगचा अनुभव वाढेल. लेव्हल-2 ADAS, पॅनोरॅमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टीम आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील अपेक्षित आहेत. ड्युअल क्लायमेट कंट्रोलसारखी वैशिष्ट्ये त्याची कामगिरी आणखी वाढवतील.

50 हजारांच्या पगारावर Tata Sierra खरेदी करण्याचे स्वप्न दणक्यात पूर्ण होईल! EMI फक्त 18000 रुपये आणि डाउन पेमेंट…

बॅटरी, रेंज आणि परफॉर्मन्स

या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये 55kWh आणि 65kWh बॅटरी पॅक असण्याची अपेक्षा आहे. ही कार एका चार्जवर 500 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकते, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी हा एक चांगला पर्याय ठरतो. यात रिअर-व्हील ड्राइव्ह आणि ऑल-व्हील ड्राइव्हचे पर्याय देखील असू शकतात, ज्यामुळे तिची कामगिरी आणखी वाढेल.

अपेक्षित किंमत आणि लाँचची वेळ

टाटा सिएरा ईव्हीची किंमत ₹१८.५० लाख ते ₹२५.५० लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कंपनी मे २०२६ च्या सुमारास ही कार लॉन्च करेल अशी अपेक्षा आहे, मात्र अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.

Web Title: Tata sierra ev is now set to launch in may 2026 price features date details inside

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 07:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
1

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
2

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
3

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक
4

TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM