Marathi news

Solapur Crime: सोनं, कार आणि पैसे…पोलीस पुत्राने शिक्षिकेला 74 लाखांचा चुना लावला; सोलापुरातील धक्कादायक फसवणूक

सोलापुरात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलीस पुत्र स्वप्निल काळे याने ओळखीचा गैरफायदा घेत शिक्षिका वासंती येळे यांची सोनं, कार व रोख रकमेतून सुमारे 74.67 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:46 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पोलीस पुत्र स्वप्निल काळे याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा
  • शिक्षिका वासंती येळे यांची 74.67 लाखांची आर्थिक फसवणूक
  • सोन्याचे दागिने व तीन कार घेतल्याचा आरोप
सोलापूर: सोलापुरातून फसवणुकीचा धक्कदायक प्रकरण समोर आला आहे. एका शिक्षिकेला चक्क पोलीस पुत्रानेच फसवल्याचे समोर आले आहे. तब्बल ७४ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी स्वप्निल बाबुराव काळे (३४ वर्ष) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहे.

Jalna Crime: जालन्यात हुंडा छळाचा बळी; 23 वर्षीय विवाहितेची विष प्राशन करून आत्महत्या, पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा

काय नेमकं प्रकरण?

याप्रकरणी पीडित शिक्षिकेचे नाव वासंती सूर्यकांत येळे (वय 50) असे आहे. या विजापूर रोड येथील सदिच्छा हौसिंग सोसायटी, माशाळ वस्ती परिसरात कुटुंबीयांसह राहतात. त्यांचे पती मुंबई येथे लोहमार्ग पोलीस दलात हवालदार म्हणून कार्यरत आहेत. २०२० साली पोलीस बॉईज संघटनेने सोलापूर शहरात कार्यक्रम घेतले होते. या कार्यक्रमात पीडित शिक्षिका आणि त्यांचा पती मिळून गेले होते. याच कार्यक्रमांमध्ये आरोपी स्वप्नील बाबुराव काळे यांची ओळख झाली होती.

ओळखी नंतर स्वप्नील काळे नेहमी पीडित शिक्षिकेच्या घरी ये जा करू लागला. डिसेंबर २०२० मध्ये स्वप्नील घरी आला. त्यांना सांगू लागला की वडिलांची मृत्यू झाली आहे. कविता नगर पोलीस लाईन मधील घर सोडण्यास सांगितले आहे. राहण्यासाठी घर घ्यायचे आहे त्यासाठी मदत करा. वडिलांचे पैसे आल्यानंतर तुम्हाला तुमचे पैसे परत देतो. वासंती यांच्या घरी स्वप्नील नेहमी ये-जा करत असल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवला. त्यांच्या जवळ पैसे नसल्याने त्याला सोन्याचे दागिने दिले.

त्यानंतर त्याने पुन्हा पैसे मागितले. सोलापूर रेल्वे स्थानकातील टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचं टेंडर मिळालं आहे. या व्यवसायासाठी गाड्या लागणार आहेत. त्यातून जास्त पैसा मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून स्वप्नीलने वासंती यांच्या नावावर 3 कार घेतल्या आणि हप्तेच भरले नाहीत. तसेच त्या गाड्या खाजगी सावकाराकडे गहाण ठेवल्या. पीडितेने वारंवार पैश्यांची मागणी केली, परंतु स्वप्नील उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला.

पोलीस पुत्राने अश्याप्रकारे एका शिक्षिकेची एकूण 74 लाख 67 हजार 654 रुपयांची फसवणूक केली. आता पीडितेने याप्रकरणी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शितल कुमार गायकवाड हे करत आहेत.

Nagpur Crime: काका-पुतण्यांच्या मालमत्ता वादात गोळीबार; निष्पाप व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फसवणूक कुणी केली?

    Ans: पोलीस पुत्र स्वप्निल बाबुराव काळे.

  • Que: पीडित व्यक्ती कोण आहे?

    Ans: शिक्षिका वासंती सूर्यकांत येळे (वय 50).

  • Que: फसवणूक किती रकमेची आहे?

    Ans: सुमारे 74 लाख 67 हजार 654 रुपये.

Published On: Jan 07, 2026 | 02:46 PM

