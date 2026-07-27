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Solapur Crime: पतीसोबत वाद झाला अन्…; 14 वर्षीय मुलीला घेऊन आईची रेल्वेसमोर उडी, दोघींचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jul 27, 2026 | 01:06 PM IST
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सारांश

सोलापूरमध्ये पतीसोबत झालेल्या वादानंतर 33 वर्षीय महिलेने आपल्या 14 वर्षीय मुलीसह रेल्वेसमोर उडी मारून आत्महत्या केली. दोघींचे मृतदेह रेल्वे रुळाजवळ आढळून आले. बेपत्ता तक्रारीनंतर पोलिसांनी शोध सुरू केला होता. या हृदयद्रावक घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पतीसोबत वाद झाल्यानंतर 33 वर्षीय महिलेने 14 वर्षीय मुलीसह घर सोडले.
  • दोघींचे मृतदेह सोलापूर-टिकेकरवाडी रेल्वेमार्गावरील रुळाजवळ आढळले.
  • बेपत्ता तक्रारीनंतर पोलिसांनी शोधमोहीम राबवली; प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पतीशी वाद झाला आणि विवाहित महिलेने आपल्या १४ वर्षाच्या मुलीसह रेल्वेसमोर उडी मारून आत्महत्या केली. घडलेली घटना सोलापूर शहरातील विजापूर रोड परिसरात घडली. या घटनेची माहिती मिळताच महिला राहत असलेल्या शहरातील सुशीलनगर परिसरात शोककळा पसरली.

काय घडलं नेमकं?

वर्षा पांडुरंग अधटराव (वय ३३ वर्षे) आणि स्वरा पांडुरंग अधटराव (वय १४ वर्षे) असे आत्महत्या केलेल्या मायलेकींनी नावे आहेत. त्या सुशीलनगर परिसरात राहत होत्या. वर्षा या स्वराला घेऊन घरातून रागात बाहेर पडल्या. शनिवारी रात्री त्या उशिरा घरातून बाहेर पडल्या होत्या. त्यांच्या पतीने त्यांचा अनेख ठिकाणी शोध घेतला मात्र त्या दोघीही कुठेच सापडल्या नाही. त्यामुळे पतीने पोलीस ठाण्यात जाऊन बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता रात्रभर शोध घेतल्यानंतर रविवारी पहाटे रेल्वे रुळावर झालेल्या अपघाताबद्दल पोलिसांना माहिती मिळाली.

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पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता तिथे वर्ष आणि स्वरा या दोघी गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आल्या. पोलिसांनी तातडीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच दोघींचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

पतीच्या छळाला कंटाळली; 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या करून आई थेट मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलीस ठाण्यात

सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्याच १० महिन्यांच्या मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर ६ वर्षाच्या मोठ्या मुलीलाही ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आई, मी शाळा शिकते, मला मारू नकोस, अशी आर्त हाक आणि विनवणी मुलीने करताच तिचा जीव वाचला. महिलेने हे टोकाचे पाऊल पतीच्या छळाला कंटाळून उचलल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यांनतर महिला चिमुलीला खांद्यावर घेऊन थेट पोलिस ठाण्यात हजर झाली. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीत घडली आहे. आरोपी महिलेचे नाव पूजा योगेश खुर्दामळे (वय 26) असे आहे. पूजाने आपल्या पतीच्या छळाला कंटाळून आपल्या १० महिन्याच्या चिमुकलीची हत्या केली. तिचा गळा दाबून तिला पाण्याच्या बादलीत बुडवून ठार मारले. मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव शक्ती असे आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या मायलेकींची नावे काय आहेत?

    Ans: वर्षा अधटराव आणि स्वरा अधटराव.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूरच्या विजापूर रोड परिसरात.

  • Que: प्राथमिक माहितीनुसार आत्महत्येचे कारण काय?

    Ans: पतीसोबत झालेला वाद.

Web Title: Solapur crime argument with husband leads to tragedy mother jumps in front of a train with her 14 year old daughter both die

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Published On: Jul 27, 2026 | 01:06 PM

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