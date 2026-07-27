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पत्नी विभक्त झाली, पती रात्री मुलांना भेटण्यासाठी गेला अन्…; संभाजीनगरमधील धक्कादायक प्रकार

Updated On: Jul 27, 2026 | 12:36 PM IST
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सारांश

विभक्त राहणाऱ्या पत्नीच्या खोलीवर मुलांना भेटण्यासाठी गेलेल्या पतीला पत्नी व तिच्या मित्राने मारहाण केली, त्यानंतर मित्राने चाकूने हल्ला करुन पतीला गंभीर जखमी केले आहे.

पत्नी विभक्त झाली, पती रात्री मुलांना भेटण्यासाठी गेला अन्...; संभाजीनगरमधील धक्कादायक प्रकार

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विभक्त राहणाऱ्या पत्नीच्या खोलीवर मुलांना भेटण्यासाठी गेलेल्या पतीला पत्नी व तिच्या मित्राने मारहाण केली, त्यानंतर मित्राने चाकूने हल्ला करुन पतीला गंभीर जखमी केले आहे. ही घटना २४ जुलै रोजी रात्री १० वाजेच्या सुमारास बजाजनगर परिसरात घडली आहे. मारहाण करणाऱ्या पत्नीसह चाकू हल्ला करणाऱ्या चेतन पोळ याच्याविरोधात एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

या प्रकरणात किरण भगवान बागूल (३२, रा. बजाजनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे पेंटिंगचे काम करतात. त्यांची पत्नी काजल या पाच महिन्यांपासून त्याच परिसरात त्या मुलांसह स्वतंत्र खोली घेऊन राहत आहेत. २४ जुलै रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास किरण बागूल हे मुलांना भेटण्यासाठी पत्नीच्या राहत्या खोलीवर गेले. त्यावेळी तेथे चेतन पोळ हा उपस्थित होता. तू येथे कशासाठी आला आहेस, असा जाब बागूल यांनी चेतन पोळ याला विचारला. त्यावरून वाद झाला.

बागूल यांच्या पत्नी व पोळ याने फिर्यादीला शिवीगाळ व मारहाण केली. त्यानंतर चेतन पोळ याने स्वयंपाकघरातील कांदा कापण्याच्या चाकूने किरण बागूल यांच्या डाव्या दंडावर वार करून त्यांना जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. तसेच दोघांनी त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे देखील फिर्यादीत नमूद आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

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वनराज आंदेकर प्रकरणातील मुख्य साक्षीदाराला संपवण्याचा प्रयत्न

घोरपडे पेठ परिसरातील पोलीस चौकीच्या समोरच एका तरुणावर अज्ञातांनी बेछूट गोळीबार केला आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नूर असं गोळीबारात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर 3 गोळ्या झाडण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जखमी नूर शेख हा राज्यभरात गाजलेल्या वनराज आंदेकर मर्डर केस मधील महत्त्वाचा आयव्हिटनेस म्हणजेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याची चर्चा आहे. घटनेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मुख्य हल्लेखोर सुजल परदेशी याला पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणात पोलीस तपास करत आहेत.

Web Title: An incident where a wife assaulted her husband has occurred in sambhajinagar

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Published On: Jul 27, 2026 | 12:36 PM

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