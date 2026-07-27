Dwidha Movie: रिअल ते रील… ‘द्विधा’मध्ये दिसणार मायलेकीचं खास बॉन्डिंग; मानसी कुलकर्णींची लेक ओवी करणार अभिनयात पदार्पण

मराठी चित्रपटसृष्टीत कलाकारांच्या पुढच्या पिढीची नेहमीच उत्सुकता असते. आता अशीच एक खास मायलेकीची जोडी आगामी मराठी चित्रपट **’द्विधा’**मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी यांनी साकारलेल्या ‘श्रावणी’ या मध्यवर्ती व्यक्तिरेखेच्या बालपणीच्या भूमिकेत त्यांची कन्या ओवी कुलकर्णी दिसणार आहे.
‘द्विधा’च्या निमित्ताने मानसी कुलकर्णी आणि ओवी कुलकर्णी ही मायलेकीची जोडी पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर एकत्र झळकणार आहे. विशेष म्हणजे, ओवीचा हा पहिलाच ऑनस्क्रीन अभिनय अनुभव असूनही तिने आत्मविश्वासाने आणि निरागसतेने भूमिका साकारत सर्वांची दाद मिळवली आहे.
या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन निलेश भास्कर नाईक यांनी केले असून, निर्मितीची जबाबदारी विदुला रमेश आजगावकर यांनी सांभाळली आहे. ‘द्विधा’ हा चित्रपट २१ ऑगस्ट रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.
याबद्दल अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी म्हणाल्या, “श्रावणीच्या बालपणीच्या भूमिकेसाठी ओवीची निवड हा माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक क्षण होता. आई म्हणून तिचा पहिला ऑनस्क्रीन प्रवास पाहताना मला खूप अभिमान वाटला. तिच्यातील सहजता आणि आत्मविश्वास पाहून समाधान मिळाले. तिने ही भूमिका मनापासून आणि प्रामाणिकपणे साकारली आहे.”
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पहिल्या अभिनय अनुभवाबद्दल ओवी म्हणाली, “सुरुवातीला थोडी भीती वाटत होती, पण आई आणि संपूर्ण टीमने मला खूप प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे मी ही भूमिका आत्मविश्वासाने करू शकले. ‘द्विधा’मधून प्रेक्षकांसमोर येण्याची संधी मिळाल्याचा मला आनंद आहे.”
‘द्विधा’ हा केवळ बाप-लेकीच्या नात्यावर आधारित चित्रपट नसून, प्रत्येक नात्यातील प्रेम, विश्वास आणि भावनांचा संवेदनशील प्रवास मांडणारा चित्रपट आहे. चित्रपटात मानसी आणि ओवी यांच्यासोबत सतीश पुळेकर, रेणुका दफ्तरदार, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, पुष्कर सराड, मनोज कोल्हटकर, भूषण कडू, प्रफुल्ल सावंत आणि हेमांगी वेळणकर यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
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